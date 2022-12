Ippoterapia, a che cosa serve e come funziona

L’equitazione a scopo terapeutico, nota come ippoterapia è una pratica molto diffusa negli ultimi anni ed è consigliata per il trattamento di diverse patologie neuropsichiatriche o per la cura di malattie traumatologiche. Il suo utilizzo a servizio della cura e del benessere affonda le sue radici già nel 400 a.c. all’epoca di Ippocrate che credeva tanto nei benefici dell’andare a cavallo. Come tecnica di riabilitazione l’ippoterapia è stata valorizzata a partire dagli anni Sessanta.

Oggi è vista come una sorta di terapia neuromuscolare che utilizza il cavallo come supporto prezioso per migliorare il coordinamento e dei movimenti e la postura di determinati soggetti come disabili e soprattutto bambini come problemi di autismo, iperattività o sindrome di deficit di attenzione. È in grado di apportare dei veri e propri miglioramenti dal punto di vista psicologico ed emotivo.

Come funziona l’ippoterapia

L’ippoterapia prevede un approccio graduale del paziente a contatto il cavallo che diventa una sorta di complice e amico fidato. Al paziente infatti è richiesto di superare le ansie, i limiti psicologici nei confronti del cavallo. Una volta superate queste paure potrà essere autonomo ed instaurare un vero e proprio rapporto amichevole con il cavallo. A lungo andare potrebbe anche non essere più seguito dall’istruttore ma agire e muoversi in maniera del tutto indipendente.

Solitamente una seduta di ippoterapia è della durata di un’ora circa ed è suddivisa in diversi momenti emblematici. I momenti di interazione col cavallo si alternano a quelli di riabilitazione e supporto dei terapisti. Le sedute si svolgono in centri specializzati con cavalli selezionati e istruttori qualificati. Lo staff è integrato da neuropsichiatri e pediatri. Al termine della seduta il paziente si prende cura del cavallo pulendolo e striandolo. Ciò consente di migliorare rapporto di fiducia reciproca tra paziente e cavallo. Essendo ritenuta anche un’attività ludica è consigliata anche ai bambini più piccoli.

A cose serve l’ippoterapia

Scopriamo insieme quali sono i principali benefici dell’ippoterapia.