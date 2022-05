Esercizi e workout per migliorare la postura personale

Postura corretta e benessere, un binomio imprescindibile, fondamentale per contrastare problematiche fisiche e dolori che potrebbero cronicizzarsi con il tempo. Una buona postura consiste nell'allineare il corpo e lo scheletro rispetto all'azione messa in atto dalla forza di gravità, in modo che nessuna parte risulti stressata. Propendere per una postura corretta è una scelta importante, una buona abitudine da perseguire durante tutto l'arco della giornata.

Del resto basta poco per scivolare nell'errore ad esempio piegando le spalle o incurvando la schiena mentre si cammina, oppure assumendo una posizione errata davanti al computer. Ore e ore di lavoro sedentario, di abitudini sbagliate ricadono direttamente sul benessere del corpo stesso, favorendo infiammazioni, dolori articolari, contratture e indolenzimento. Ecco perché è fondamentale prevenire il tutto, meglio se con il supporto di una serie di esercizi e workout mirati. Scopriamoli insieme.

Ginnastica e postura, un binomio importante

Una corretta postura del corpo offre molti vantaggi, partendo dalla ridistribuzione dell'equilibrio corporeo stesso, sia esternamente che internamente. La corretta spartizione dell'azione imposta dalla forza di gravità migliora i movimenti e la flessibilità personale, bilanciando i pesi lungo tutta la colonna vertebrale ed evitando al contempo la compressione degli organi interni. Innegabile la sensazione di benessere generale, un obiettivo al quale propendere con costanza così da percorrere in salute il cammino della propria esistenza.

La ginnastica posturale, da tempo, accorre in aiuto di chi sviluppa problematiche di natura muscoloscheletrica, dolori alla schiena ma anche scoliosi o contratture. Gli esercizi possono lenire e migliorare la condizione, oppure prevenirla, rieducando il corpo ad assumere una posizione corretta. In particolare se guidati dagli esperti di settore che potranno suggerire le pose migliori da replicare e le metodologie da attuare per perseguire gli obiettivi da raggiungere.

Postura corretta, tutti i vantaggi

Assumere una postura corretta è un vantaggio innegabile per il corpo, a ogni età, meglio se guidata da professionisti di settore quali fisiatri, fisioterapisti, posturologi e chinesiologi. La forza muscolare migliora come la tonicità, aumentando anche il benessere prevenendo dolori al collo e alle spalle, oltre al temibile mal di schiena. Ma assumere una postura corretta favorisce ulteriori benefici:

maggiore sicurezza e fiducia personale;

circolazione del sangue e digestione migliori;

respirazione più fluida e profonda;

schiena e la muscolatura del dorso più forte e sana;

muscoli e articolazioni allenati, più forti e tonici;

benessere mentale ed emotivo.

Esercizi per migliorare la postura

Per un perfetto recupero posturale è bene affidarsi agli esperi di settore che, come accennato, potranno suggerire un circuito fitness personalizzato in base alle singole esigenze. A questo è possibile affiancare una serie di esercizi da praticare tra le mura di casa, utili per allentare le tensioni muscolari e i dolori. Affrontando il tutto con lentezza e consapevolezza, con la giusta concentrazione e calma che consentano di eseguire il tutto nel modo giusto.