Con l’Orange Friday il prezzo è imbattibile: un anno tutto incluso a meno di 300 euro

Ascolta ora 00:00 00:00

Accesso illimitato alla palestra, ventiquattr’ore su ventiquattro e sette giorni su sette. Eduardo Montefusco, fondatore e amministratore delegato di FitActive, ha così saputo proporre un modello entrato subito nelle preferenze degli appassionati di wellness italiani: abbonamenti vantaggiosi con numerosi servizi inclusi, a cominciare dalla possibilità di ingressi illimitati a qualsiasi ora, a un canone base ultra-competitivo (da 19,90 euro al mese). Con un afflusso giornaliero medio che va da 393 a 915 ingressi per ogni singolo club, le palestre di FitActive sono così diventate una seconda casa per migliaia di iscritti. Peraltro, con un solo abbonamento, i clienti delle palestre fondate da Montefusco hanno la possibilità di allenarsi in tutte le strutture della catena, aperte e che apriranno, in Europa e persino in Brasile.

A tal proposito, per la sola giornata di venerdì 26 luglio FitActive ha annunciato «Orange Friday», una promozione esclusiva e one-shot che consentirà di sottoscrivere un abbonamento all-inclusive a un prezzo super vantaggioso: meno di 300 euro per un interno anno. Un’offerta da prendere al volo, e che nelle passate edizioni ha permesso al gruppo di fare il pieno di iscritti. Secondo la filosofia che guida il percorso imprenditoriale di Montefusco, ogni Club FitActive è concepito come uno spazio di design, pensato per racchiudere, in almeno 1.000 metri quadri, tutti gli attrezzi di fitness più moderni, ma anche macchinari cardio di ultima generazione, ampie sale corsi e aree relax.

«Riteniamo fondamentale la felicità di ogni iscritto e per questo viene curato ogni aspetto che possa soddisfare le esigenze delle persone», spiegano dall’azienda, sottolineando come anche chiunque entri in una delle strutture della catena venga accolto con un sorriso e invitato a usufruire fin da subito dei numerosi servizi inclusi, tra cui il Test BIA (analisi della massa corporea). A ciò si aggiungono il primo allenamento assistito gratuito con un personal trainer, il check-up posturale con degli osteopati dedicati e la prima consulenza gratuita con i professionisti di FitActive Nutrition. «Favoriamo la realizzazione dei desideri dei nostri iscritti, proponendo formule di abbonamento che siano accessibili e inclusive di tutti i nostri numerosi servizi, comprese le consulenze con i professionisti che li guideranno attraverso un percorso di miglioramento personalizzato».

Il cliente può quindi decidere se allenarsi da solo, in compagnia (ad esempio, seguendo i corsi di gruppo organizzati in ogni struttura) o sotto l’attenta supervisione di un istruttore, con percorsi fitness personalizzati e specifici.

A contraddistinguere l’offerta proposta sono valori quali l’accessibilità, la professionalità, la qualità. «Formiamo costantemente i nostri professionisti, con aggiornamenti corporate di livello, e studiamo i nuovi trend di marketing per garantire sempre ai nostri clienti e ai nostri investitori servizi in linea».