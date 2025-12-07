Libido femminile: cosa la influenza e come aumentarla

Secondo Larousse , "la libido è una metafora usata da Freud per designare l'energia delle pulsioni sessuali". La libido è mobile e malleabile per natura, quindi non è raro che aumenti o diminuisca nel corso della vita di una donna.

La libido aumenta durante l'ovulazione e nella seconda metà del ciclo.

È scientificamente confermato: gli ormoni sono effettivamente coinvolti nel desiderio femminile e numerosi studi hanno confermato che la libido aumenta alla fine delle mestruazioni e raggiunge il picco a metà del ciclo mestruale, durante l'ovulazione. Questo è normale: otto ore prima dell'ovulazione, la secrezione di estrogeni aumenta. Ciò si traduce in un aumento del desiderio sessuale e del desiderio di intimità con il proprio partner.

Un picco del desiderio appena prima dell'ovulazione

Durante la seconda settimana del ciclo, molte donne riferiscono di sentirsi belle, desiderabili e in buona forma fisica. Inoltre, la loro attività sessuale tende ad aumentare a metà del ciclo, poco prima dell'ovulazione, tra il decimo e il quindicesimo giorno.

Gli ormoni però non sono l'unico fattore. Il desiderio delle donne dipende molto anche dal loro stato d'animo e in generale, sono meno inclini a fare l'amore quando sono preoccupate e impegnate.

Il desiderio femminile aumenta spesso durante la gravidanza

Alcune donne sperimentano un aumento del desiderio sessuale durante la gravidanza. Perché? A causa della varizione ormonale, che crea uno stato simile all'eccitazione sessuale, i seni aumentano di volume e sono più sensibili al tatto e la maggiore lubrificazione vaginale mette in uno stato di eccitazione latente. Inoltre l' assenza dell'uso di contraccettivi, che può dare una sensazione di libertà. La stanchezza , la nausea e la sonnolenza del primo trimestre possono diminuire l'interesse sessuale, ma questa situazione è spesso di breve durata. Il secondo trimestre sembra invece essere un periodo favorevole per il desiderio sessuale. La pressione esercitata dal bambino sul basso ventre rende le donne più consapevoli del proprio corpo e delle proprie sensazioni. Sono quindi più in sintonia con i propri desideri rispetto a prima della gravidanza.

Durante il ciclo mestruale, le donne hanno spesso una libido più elevata.

Per alcune donne, il ciclo mestruale non è un periodo negativo. Gli studi dimostrano che il desiderio aumenta intorno al secondo o terzo giorno di mestruazione, quando tornano alti livelli di estrogeni nel sangue.

Alcune donne descrivono anche un aumento della libido durante il ciclo mestruale, descrivendo uno stato di benessere, con un atteggiamento affettusoso,perché l'arrivo delle mestruazioni allevia la sindrome premestruale e calma l'irritabilità. In altri casi, le mestruazioni, accompagnate da un abbondante afflusso di sangue a livello pelvico e vaginale, possono dare l'impressione di una libido presente o aumentata.

Diminuzione o perdita della libido

Al contrario, alcuni fattori possono portare a un calo della libido. Le cause che possono smorzare il desiderio sono molteplici.

Tra queste:

mancanza di stimolazione da parte del partner;

un partner senza desiderio sessuale o che si è disimpegnato dalla sessualità;

un conflitto coniugale o un problema di relazione.

Sono in gioco anche numerosi fattori cognitivi personali che possono essere dannosi per il desiderio sessuale: questi dipendono dal livello di informazione sessuale della donna e dal contesto socioculturale e religioso in cui è cresciuta. Si può anche verificare un impoverimento delle fantasie e una diminuzione della percezione degli stimoli, sia direttamente sessuali che in altri ambiti più ampi.

La menopausa può essere sinonimo di mancanza di libido

La menopausa è caratterizzata da un calo degli estrogeni, seguito dalla cessazione completa della produzione degli ormoni secreti dalle ovaie: estrogeni, ma anche progesterone e androgeni. Questo ha l'effetto di ridurre gli impulsi sessuali e rallentare la fase di eccitazione. Il corpo impiegherà più tempo a reagire: occorrono dai tre ai quattro minuti di stimolazione per ottenere una buona lubrificazione vaginale, rispetto ai circa dieci secondi di una ragazza adolescente, ad esempio.

Inoltre, durante la menopausa, alcune donne lottano con gli effetti dell'invecchiamento e i cambiamenti fisici che ne conseguono. Sentendosi non più conformi agli standard di bellezza , trovano indecente continuare a desiderare, sedurre e fare l'amore. Altre, invece, sentendosi libere dai vincoli della contraccezione, sono più disponibili a esplorare la propria immaginazione erotica. I sondaggi dimostrano che molte donne hanno relazioni sessuali più appaganti dopo la menopausa.

Altri motivi possono portare a problemi di libido

Diverse ragioni possono spiegare un calo della libido:

Assunzione di contraccettivi orali: alcune donne segnalano un calo della libido durante l'uso della pillola anticoncezionale . Alcuni contraccettivi possono ridurre i livelli di testosterone, un ormone del desiderio (sia nelle donne che negli uomini). Altri, con basse dosi di estrogeni, possono causare, ad esempio, secchezza vaginale e quindi interrompere la vita sessuale.

Trattamento farmacologico: alcuni farmaci possono avere effetti collaterali sulla libido. Nelle donne, oltre alla pillola anticoncezionale, anche i trattamenti per la tiroide possono causare una diminuzione della libido.

Depressione: colpisce più le donne che gli uomini (ne soffre il 6% delle donne nel mondo) e spesso porta a un calo della libido, del desiderio sessuale, ecc.

Una patologia associata: qualsiasi patologia associata, di per sé o attraverso trattamenti, in particolare in ambito urinario, ginecologico o anorettale, può compromettere il desiderio sessuale femminile, in primo luogo l'incontinenza urinaria.

Cattive abitudini di vita: consumo eccessivo di alcol, uso di droghe, mancanza di sonno, stress eccessivo,possono influire negativamente sulla libido.

Come attivare e stimolare la libido femminile?

Una delle linee guida più utili sostiene che la donna identifichi ciò che la stimola e ne parli con il partner, come afferma un articolo del manuale MSD. La comunicazione è essenziale quando una persona ha meno desiderio sessuale: capire perché, cosa si può fare, ecc.

Consigli per riaccendere il desiderio

Ecco alcuni suggerimenti che possono essere utili:

Cercare di eliminare le distrazioni (come la televisione in camera da letto) e adottare misure per migliorare la privacy e la sensazione di sicurezza.

Provare a vedere se sia possibile (re)introdurre certi gesti o attività per stimolare il desiderio, come massaggi, carezze, preliminari o semplicemente momenti romantici.

Coltivare una nuova intimità attraverso il dialogo e gli interessi comuni.

Sebbene non siano una cura miracolosa, alcuni rimedi naturali come le erbe o gli oli essenziali possono aiutare ad aumentare la libido.

Aiuto professionale

Consultare un professionista sanitario può essere utile in caso di calo prolungato della libido, soprattutto se le cause includono depressione,

bassa autostima o problemi relazionali . Secondo l'articolo del Manuale MSD, è possibile fornire un'assistenza adeguata, che potrebbe includere consulenti sessuali, specialisti del dolore, psicoterapeuti o fisioterapisti.