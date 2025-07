Makeup waterproof: cosa non usare mai (soprattutto d’estate)

L’estate non sembra essere sempre una stagione “amica” dei cosmetici: fa troppo caldo e non c’è neppure troppa voglia di dedicarsi al trucco. Ma qualunque cosa accada, è meglio che il makeup sia waterproof, e non bisogna dimenticare di praticare una routine di skincare, con una pulizia profonda affinché la pelle “respiri” e traspiri. Alcuni consigli per le donne che amano truccarsi, in città, in spiaggia, per il giorno e per la sera.

Mascara non testato: rischio bruciore

Il primo consiglio vale non solo in estate bensì tutto l’anno: non bisogna usare un mascara, né nessun altro tipo di cosmetico, non testato, anche se non si possiede una pelle particolarmente sensibile. Il mascara per giunta è a stretto contatto con gli occhi, organo della vista e specchio dell’anima, e un prodotto non testato può contenere allergeni che portano a bruciori e a gonfiori della congiuntiva, ovvero la membrana che avvolge l’interno delle palpebre e il bianco degli occhi. Sempre meglio optare per cosmetici ben sicuri, ma questo vale appunto sempre e comunque.

Fondotinta occlusivi sotto al sole

Per le donne che non riescono a rinunciare al fondotinta neppure in spiaggia o in piscina, bisogna scegliere un prodotto che non sia occlusivo: la pelle ha bisogno di effettuare la traspirazione, perché con il caldo si suda tantissimo. Il rischio è un costante effetto bagnato, con inestetiche goccioline sul labbro superiore o sulla fronte. Al massimo, bisogna ricorrere a un fondotinta con protezione solare, che aiuta a schermare la pelle dai raggi solari, sia che ci si trovi al mare, sia che si sia rimaste in città.

Correttori sbagliati con effetto maschera

Le goccioline sul viso sono un rischio anche con un correttore effetto maschera sbagliato. Se il problema è rappresentato dalle occhiaie - d’estate alcune persone tendono a dormire meno, sia per il troppo caldo, sia perché vogliono godersi un po’ di più la vita notturna - la soluzione potrebbe trovarsi nell’applicazione periodica di una crema o di un siero idratante per il contorno occhi, che va applicato picchettando con i polpastrelli per ridurre il gonfiore.

Ombretti in crema troppo grassi

Gli ombretti in crema sono di per sé un prodotto abbastanza grasso - tanto che sovente vengono consigliati a chi soffre di pelle secca. Ma un’applicazione di questo cosmetico, soprattutto se in uno strato troppo spesso, rischia ancora una volta di impedire la traspirazione oppure di sbavare, vanificando quindi il miglioramento estetico che questi prodotti promettono. E che anzi mantengono, ma solo quando la colonnina di mercurio indica ben altre cifre, molto più basse. E quando nell'aria non c'è così tanta umidità.

Spray fissante non adatto al caldo

Lo spray fissante può essere un grande prodotto per impedire le sbavature del trucco, ma anche in questo caso è l’ideale con temperature più fresche per via della traspirazione. E allora come si fa? Il calore e qualche linea sottile d’espressione rischiano di creare inestetismi.

La soluzione è nella cipria, possibilmente una: passandone giusto un velo con il pennello, il makeup (perfino il rossetto) avrà una tenuta lunghissima, anche sotto il sole. Ma, di tanto in tanto, è possibile che si renda necessario detergersi qualche gocciolina di sudore, tamponando lievemente la zona interessata con un fazzoletto.