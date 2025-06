Over 60 e trucco occhi: le tendenze dell'estate 2025

Luce, giovinezza, glamour. Sono le caratteristiche più in voga in tema di make up per gli occhi nell’estate 2025. E riguardano tutte le età: vanno a cadere tutti i luoghi comuni e i pregiudizi legati al maquillage: i colori chiari, i punti luce, qualche piccola esagerazione diventano un’affermazione di personalità anche per le over 60. Ecco quindi alcuni consigli per apparire sempre chic e alla moda anche su questo fronte.

Sfumare la matita

È un trionfo di matite per gli occhi la nuova tendenza per il trucco. Tuttavia la matita non viene usata in modo deciso, soprattutto sotto la palpebra, ma viene sfumata lievemente per risultare meno decisa, meno aggressiva, più dolce e soprattutto più giovanile. In commercio esistono matite per gli occhi dotate di un piccolo pennello al un’estremità, che può essere utilizzato proprio per questa funzione.

Non risparmiare sull’eyeliner e sul mascara

Se la matita viene lesinata e sfumata, questo non accade con eyeliner e mascara, che invece vengono usati in sovrabbondanza. L’eyeliner in particolare accentua e allunga l’occhio, modellandone la forma. La nuance più utilizzata resta il classico nero, ma le tendenze aprono anche ad altre sfumature, come il marrone e soprattutto il rosso. Colori differenti dal nero vengono scelti anche per il mascara: nuance chiare e scure separano le ciglia per un effetto di grande impatto, come negli scatti femminili di Man Ray.

Dettagli metallici

Ombretti e mascara si fanno in alcuni casi metallici per un look futuristico da sera che si ispira agli anni ’70, rielaborandoli con una nuova carica di contemporaneità. Questi dettagli metallici hanno la funzione di illuminare e ingrandire gli occhi, ma non sono i soli strumenti a propria disposizione per valorizzare questa parte del corpo.

Investire nei punti luce

I punti luce sono infatti fondamentali quando si parla di make up degli occhi: li evidenziano, li portano in primo piano, hanno un effetto ingranditore. E quindi, oltre ai trucchi metallici, tornano in auge quelli luminosi, in particolare bianco e giallo - così come per le nuance metalliche sono in primo piano dorato e argentato. Il tutto contribuisce a dare un look androide, sfoggiato peraltro a più riprese nelle sfilate d’alta moda per la primavera-estate 2025. Non mancano, a completamento del trucco per gli occhi, le paillettes adesive, ma attenzione a non sudare troppo: vanno indossate solo in situazioni in cui si sa già che ci sarà una temperatura ottimale, come la sera sul mare.

Ombretti pastello e non solo

La vera novità del make up per le senior nell’estate 2025 è rappresentato dagli ombretti e dai mascara color pastello, che hanno un effetto addolcente e insolito. Di solito queste nuance sono infatti relegate a segmenti di pubblico teen, ma stavolta si aprono, anagraficamente parlando, a tutte le età.

Il look complessivo non solo aiuta in tema di luminosità, come già detto, ma contribuisce a far apparire sbarazzine. C’è un ma in ogni caso: è bene non esagerare con l’abbronzatura, per non ottenere discrepanze eccessive e stridenti: ma questa è una cosa della quale anche la pelle sarà grata in un’ottica salutistica.