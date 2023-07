Malattie da raffreddamento in estate, quali sono le cause e come prevenirle

Le malattie da raffreddamento sono sempre in agguato anche in estate. Caratterizzate da starnuti, mal di gola, mal di testa e raucedine possono essere sintomo in alcuni casi di una crisi allergica. Il raffreddore estivo in particolare è un’infiammazione comune alle prime vie aeree superiori provocata da determinate tipologie di virus come i Rhinovirus e gli Enterovirus, molto diffusi durante la stagione calda. Ha una durata abbastanza breve che varia dai tre giorni a massimo cinque. Bisogna prestare particolare attenzione quando il raffreddamento è accompagnato anche da febbre alta.

Quali sono le cause

Le principali cause delle malattie di raffreddamento sono gli sbalzi di temperatura ai quali ci sottoponiamo quando si passa da un ambiente eccessivamente caldo ad uno rinfrescato. Per questo fattore l’aria condizionata è una delle principali cause di raffreddamento. Per non provocare particolari danni, l’aria condizionata dovrebbe non superare la differenza di 15 gradi tra la temperatura interna e quella esterna. Invece il tasso di umidità dovrebbe essere compreso tra il 40 e il 60%.

Uno degli errori più frequenti che favorisce l’insorgere di malattie da raffreddamento anche in estate è dormire con il condizionatore acceso. Ciò provoca uno shock termico che non va sottovalutato. Durante le ore di sonno infatti le funzioni del nostro organismo tendono a rallentare così come la percezione del calore. In tal caso di notte è preferibile tenere acceso il ventilatore. Il getto d’aria dovrebbe essere non posizionato addosso.

Il raffreddore in estate può anche essere causato dagli sbalzi di temperatura quando si viaggia in macchina. In questo caso bisogna evitare il getto d’aria verso il corpo. Un buon metodo è vestirsi sempre a strati quando si ha a che fare con ambienti in cui vi è l’aria condizionata.

Come prevenire il raffreddore estivo

Uno dei metodi più diffusi per prevenire i raffreddori estivi è quello di asciugare sempre il sudore. L’ideale è fare spesso la doccia, soprattutto dopo aver svolto attività fisica e prima di andare a dormire. Usare acqua calda sotto la doccia aiuta a sudare meno.

Per evitare torcicollo e problemi alla cervicale anche in estate è bene asciugare sempre i capelli e mai uscire con i capelli bagnati soprattutto se si deve entrare in un negozio o centro commerciale con aria condizionata. Al fine di prevenire questo tipo di malanni il sistema respiratorio va costantemente rinforzato in maniera naturale.

Via libera quindi in estate a passeggiate al mare soprattutto durante le prime ore del mattino. In questa fase della giornata l’aria risulta ricca di iodio e sodio che servono per aprire le vie respiratorie e donare maggiore energia ai polmoni.