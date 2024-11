Mangiare dopo le 18 fa davvero ingrassare? Ecco quanto conta davvero l'orario dei pasti

Ascolta ora 00:00 00:00

Esiste un orario migliore, o peggiore, per mangiare? Il metabolismo del nostro corpo può essere davvero compromesso a seconda di quando decidiamo di introdurre del cibo nel nostro corpo? A rispondere a queste domande è stato il professor Edoardo Mocini, medico chirurgo specialista in Scienza dell'Alimentazione. In un articolo pubblicato dal Corriere della Sera, lo specialista fornisce risposte e consigli, cercando di fare chiarezza su un argomento da sempre molto dibattuto, come quello del peso.

"Ogni tanto mi viene voglia di fare un esperimento e lanciare la 'dieta del fenicottero': mangiare in piedi su una gamba sola per attivare il metabolismo. Sono convinto che avrebbe un sacco di seguaci" , è la battuta d'esordio del dottor Mocini. Al di là dell'ironia, ci sono degli orari "peggiori" in cui alimentarsi? Ad esempio, è vero che mangiare dopo le 18 fa ingrassare più rapidamente? Il professore è tranchant: c'è molto poco di vero in questa teoria. Per quanto la crononutrizione - ossia quel modello di alimentazione che mira al formire energie al corpo secondo il nostro orologio biologico interno - ricopra un ruolo importante nel nostro metabolismo, lo stato di salute generale e il peso corporeo dipendono da molti altri fattori.

Ciò che conta, secondo Mocini, è il rispetto del bilancio energetico giornaliero. " Se assumiamo più calorie di quante ne consumiamo, ingrassiamo. Il momento in cui mangiamo non cambia questa equazione. Mangiare la sera può però avere effetti indiretti. Spesso il pasto serale è il più ricco perché è quando ci rilassiamo e ci concediamo qualche sfizio, soprattutto dopo una giornata di sovraccarico. Più siamo stanchi più siamo emotivamente fragili e vulnerabili rispetto all'aspetto edonistico del cibo. Insomma, abbiamo più bisogno di coccole alimentari ", spiega.

Una cena molto abbondante, volta agli eccessi, può portare a delle conseguenze. Si va dai problemi di digestione e di sonno, a disturbi più importanti. " Mangiare dopo le 18 non fa automaticamente aumentare di peso se teniamo sotto controllo il bilancio energetico.

Ecco allora un'idea di cena leggera, perfetta se non vogliamo appesantirci troppo la sera. Insalata di quinoa, ceci e verdure", afferma, suggerendo una ricetta semplice e veloce.

Quindi sì ai pasti serali, seguendo l'istinto naturale della fame. L'importante è non appesantirci troppo.