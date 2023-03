Orzaiolo: quali sono i sintomi, le cause e i "rimedi della nonna"

L'orzaiolo è una piccola infezione batterica che si manifesta sulla palpebra (superiore o inferiore) ma nella sua parte esterna, cioé ben visibile da fuori e non a diretto contatto con l'occhio. A volte può essere confuso con il calazio ma, a differenza di questo, l'orzaiolo crea dolore.

Quali sono i sintomi

Si riconosce facilmente per la presenza di una specie di pallina arrossata e gonfia dove si trovano le ciglia, tra i sintomi più comuni abbiamo l'abbondante lacrimazione, fastidio in presenza di luce ma anche la sensazione di avere un corpo estraneo nell'occhio a causa del gonfiore. È la palpebra a essere interessata dalla problematica dove si osserverà il tipico rigonfiamento: nella maggior parte dei casi a esserne interessato è solo il lato di un occhio, soltanto raramente capita che ne possano comparire due. Solitamente dopo 2-4 giorni avviene la "maturazione" dell'orzaiolo con la fuoriuscita del pus indice di una lenta ma graduale guarigione. Importante: come spiegano gli esperti, non va mai spremuto se si pensa che si possa guarire prima perché si rischia di causare l'effetto opposto. Raramente, e in quel caso è bene farsi vedere da un oculista, l'orzaiolo può manifestarsi anche internamente creando più fastidio e dolore.

Le cause

Tra i fattori scatenanti più comuni che danno origine a questa problematica c'è un batterio, lo Staphylococcus aureus che ne è la causa principale nel 90-95% dei casi. Le secrezioni ghiandolari si infiammano e diventano più spesse. Ma come si prende? Semplice, bastano soltanto mani sporche a contatto con gli occhi per dare la possibilità allo staffilococco di entrare nelle ghiandole delle palpebre. A volte, invece, a essere più esposti sono i soggetti che soffrono di blefarite cronica, infiammazione comune che interessa le palpebre. Casi più rari di orzaiolo sono dovuti al " deficit selettivo dell'immunoglobulina " ma ci sarebbe anche l'associazione con livelli elevati di colesterolo.

Come si cura

Se è vero che nella maggior parte dei casi si risolve spontaneamente nell'arco di 7-14 giorni, per cercare di guarire prima non si sbaglierà se si utilizzano impacchi caldi meglio se con acqua e camomilla: il calore sprigionato darà un maggior sollievo al dolore ma favorirà la maturazione dell'orzaiolo che potrebbe drenare spontaneamente e in anticipo rispetto ai tempi previsti. Gli esperti consigliano impacchi più volte durante il giorno e tenere il panno caldo sull'occhio per almeno 5-10 minuti. Qualora si verificasse spesso, alcuni esperti consigliano una cura con vitamine A e C per un maggior benessere della pelle.

Qualora, invece, l'orzaiolo fosse più difficile del previsto, si può ricorrere (sempre dietro prescrizione medica) all'uso di antibiotici specifici per eliminare il batterio: tra i più utilizzati ci sono l'eritromicina e la dicloxacillina. In altri casi, invece, possono essere utilizzate pomate ad hoc prescritte dal proprio oculista.