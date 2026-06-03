Piedi sani dopo i 50 anni: 7 trattamenti a cui non rinunciare

Prendersi cura dei piedi è fondamentale così da preservare il benessere, ma anche l’igiene e la salute. In particolare quando l’età avanza e la pelle risulta più sottile e delicata, con le articolazioni che appaiono meno toniche e con una maggiore predisposizione nei confronti di gonfiore e problematiche circolatorie. Attivare una valida routine quotidiana, o a cadenza precisa, consente di proteggere i piedi prevenendo problematiche che potrebbero colpire anche la postura.

Un piede sano è fondamentale per la cura di tutto il corpo, in particolare per la categoria Over perché assicura un movimento più fluido e stabile. Di conseguenza una maggiore indipendenza e sicurezza, in grado di offrire un valido benessere psicofisico. Per questo è necessario prendersi cura dei propri piedi, con il supporto di una serie di trattamenti utili e necessari.

Over e piedi, le problematiche più comuni

Proteggere il proprio corpo e prendersene cura è una delle strategie più valide contro l’avanzare inesorabile del tempo. Anche i piedi meritano attenzione perché, possono subire una serie di modifiche strutturali e funzionali nota come senescenza podalica. I piedi possono deformarsi dal punto di vista osseo, gonfiarsi, la pelle risultare più sottile. Possono presentarsi problematiche alle unghie e cutanee come pelle secca, duroni, calli. Inoltre alcune patologie possono incidere sul benessere degli stessi, come l'osteoporosi, il diabete, le problematiche circolatorie e molto altro, in grado di favorire la formazione di ulcere e infezioni. Avviare una routine di cura nei confronti dei piedi risulta, così, indispensabile.

Piedi, tutti i trattamenti che fanno bene

Intervenire correttamente per la salute dei piedi comporta l’impiego di una serie di trattamenti, ma anche di visite e

accessori che devono trasformarsi in una routine consolidata e benefica. Di seguito quelli più importanti:

igiene e controllo dei piedi , una detersione quotidiana con prodotti neutri, e rispettosi del pH della pelle, può prevenire la formazione di infezioni e la micosi. Per questo può risultare utile controllare i piedi con cura, anche tra le dita, per verificare la presenza di abrasioni, tagli o arrossamenti. Un pediluvio con acqua tiepida, sale o oli essenziali è un toccasana che ammorbidisce la cute e rilassa;

, una detersione quotidiana con prodotti neutri, e rispettosi del pH della pelle, può prevenire la formazione di infezioni e la micosi. Per questo può risultare utile controllare i piedi con cura, anche tra le dita, per verificare la presenza di abrasioni, tagli o arrossamenti. Un con acqua tiepida, sale o oli essenziali è un toccasana che ammorbidisce la cute e rilassa; rimozione calli, duroni e pelle secca , con l’aiuto di una pietra pomice o di un roll specifico da impiegare con delicatezza. L’ideale per levigare la cute con leggerezza;

, con l’aiuto di una pietra pomice o di un roll specifico da impiegare con delicatezza. L’ideale per con leggerezza; idratazione , applicare una crema emolliente sulla pelle pulita la ammorbidisce e la nutre. Meglio ancora se attraverso l’impiego di un massaggio mirato che potrà offrire benefici anche alla gamba, migliorando la circolazione;

, applicare una crema emolliente sulla pelle pulita la ammorbidisce e la nutre. Meglio ancora se attraverso l’impiego di un che potrà offrire benefici anche alla gamba, migliorando la circolazione; prevenire funghi e micosi , grazie all’utilizzo di calze e scarpe traspiranti. Controllando con cura la struttura delle unghie, sottoponendole a una valida pedicure effettuata da un professionista;

, grazie all’utilizzo di calze e scarpe traspiranti. Controllando con cura la struttura delle unghie, sottoponendole a una valida pedicure effettuata da un professionista; calzature , che siano comode e adatte al benessere del piede e magari traspiranti evitando tacchi alti o strutture troppo fascianti. L’ideale in tandem con un valido plantare, se necessario, che possa alleviare il carico sulle articolazioni e distribuire il peso;

, che siano comode e adatte al benessere del piede e magari traspiranti evitando tacchi alti o strutture troppo fascianti. L’ideale in tandem con un valido plantare, se necessario, che possa alleviare il carico sulle articolazioni e distribuire il peso; ginnastica plantare , da praticare ogni giorno, ad esempio facendo rotolare una pallina da tennis sotto al piede o afferrando tessuti con le dita;

, da praticare ogni giorno, ad esempio facendo rotolare una pallina da tennis sotto al piede o afferrando tessuti con le dita; professionisti di settore, da interpellare in caso di necessità. Una visita periodica dal podologo è utile per prevenire problematiche, in particolare se si soffre di patologie come il diabete. Anche l’ortopedico andrebbe interpellato così da verificare il benessere delle ossa dei piedi.

Una valida routine di cure e attenzioni è l’ideale per preservare la salute dei piedi, prevenendo problematiche e malattie.