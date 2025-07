Talloni screpolati, cause e rimedi utili per piedi da spiaggia

Anche la pelle dei piedi richiede cura e attenzione e, quando queste mancano, si creano delle screpolature di varia intensità che possono portare anche alla formazione di piccole crepe. Veri e propri taglietti, di diversa profondità, che possono risultare fastidiosi ma anche dolorosi.

La cute appare così più secca, disidrata, inspessita e le screpolature possono creare fastidio ma anche una sensazione di dolore. Agevolando, così, una condizione non solo antiestetica ma che può favorire fitte e indolenzimento. Per porvi rimedio è fondamentale identificare le cause, così da affrontare il problema nel modo giusto fino alla risoluzione finale.

Talloni screpolati, quali sono le cause

La screpolatura dei talloni è una condizione molto diffusa e comune, che può colpire tutti anche gli over più attenti alla cura del corpo e al benessere della pelle. Il problema coinvolge la parte finale dei piedi, i talloni come accennato, che si presentano con pelle desquamata, secca, molto dura al tatto. Inoltre si possono creare tagli e piccole crepe, in grado di scavare in profondità rendendo i movimenti e l'appoggio molto più dolorosi. Il piede appare così più trascurato, anche dal punto di vista estetico, tanto che in alcuni casi la screpolatura piò rendere la cute più giallognola o grigiastra. Non certo un aspetto così affascinate da mostrare attraverso una scarpa aperta o in spiaggia, come suggerisce la bella stagione. Per porvi rimedio nel modo giusto è importante identificare la cause scatenanti:

aridità cutanea della parte interessata nota come xerosi cutanea;

scarsa idratazione della cute del piede data dal mancato utilizzo di creme e prodotti nutrienti;

frizione data dal contatto del piede con la parte interna di alcune scarpe;

l'impiego di scarpe non adatte come quelle con il tacco o senza l'utilizzo dei calzini;

contatto con sostanze irritanti come la sabbia, il cloro della piscina o anche l'acqua del mare;

camminare scalzi a lungo e una scarsa igiene del piede;

impiego di creme e prodotti troppo aggressivi;

perdita di tonicità ed elasticità della pelle del piede;

in alcuni casi la screpolatura può essere riconducibile alla presenza di malattie cutanee come la psoriasi, oppure metaboliche come ad esempio il diabete.

In molti casi il tallone screpolato può essere favorito dalla presenza di infezioni che possono colpire la parte interessata, oppure palesarsi in concomitanza con duroni e calli. Anche l'obesità può incidere, perché il tallone subisce una pressione importante.

Cure e rimedi

Il tallone screpolato merita attenzione e cure, va coccolato al pari della pelle del corpo e del viso così da recuperare tonicità ed elasticità, fino ad eliminare la presenza di crepe e fessure facile via di accesso per virus e batteri. Una scelta necessaria per poter sfoggiare piedi sani e ben curati, anche in spiaggia. Di seguito alcune soluzioni utili da mettere in pratica facilmente:

idratare e ammorbidire la pelle dei talloni grazie all'impiego di creme, pomate e unguenti nutrienti a base di glicerina, acido ialuronico, mucillagini e sorbitolo. Ottimo l'impiego dell' olio di mandorle , di vaselina e di ricino, da massaggiare con cura, ma anche dei burri vegetali come quello di karité;

impiego di maschere per i piedi, veri e propri calzini idratanti da indossare e lasciare agire, a base naturale e di facile assorbimento.

Per impedire che la problematica si presenti è importante prevenirla, non solo attraverso una buona igiene, l'applicazione di creme e prodotti idratanti, e l'impiego delle calze e di scarpe comode. Ma si possono mettere in pratica una serie di accorgimenti utili:

effettuare impacchi caldi seguiti da uno scrub profondo magari allo zucchero e seguito dall'applicazione di una crema nutriente;

asciugare sempre i piedi con cura;

evitare il fai da te, ad esempio rimuovendo la cute e le pellicine morte, perché potrebbero sanguinare;

massaggiare i piedi con cura;

idratarsi correttamente ogni giorno, seguendo anche una dieta sana e bilanciata.

Come abbiamo visto prendersi cura dei piedi e facile oltre che necessario, ma se la problematica non

dovesse migliorare è importante. Per un trattamento medico mirato, che contempli la presenza di farmaci e prodotti specifici, per una soluzione rapida e duratura.