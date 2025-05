Quali test fare per valutare se si è allergici?

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel caso di un'allergia, la valutazione allergica o allergologica consiste nell'identificare l'allergene o gli allergeni responsabili della reazione allergica, il più delle volte tramite un test cutaneo o biologico,è quindi possibile limitare l'esposizione agli allergeni responsabili.

Perché viene eseguito un test allergologico?

Spesso è il medico di base a prescrivere una valutazione allergica. Vi indirizzerà a un medico specialista ( allergologo o pneumologo ) per cercare di identificare con precisione l'allergene/gli allergeni in questione, più precisamente per cercare una causa allergica di una malattia respiratoria (rinite, asma), oculare (congiuntivite) o cutanea (eczema, orticaria).

In ospedale o nel suo ambulatorio, l'allergologo tenterà innanzitutto di identificare gli agenti responsabili dei problemi del paziente attraverso un colloquio dettagliato. Eseguirà un test cutaneo testando questi allergeni sulla pelle del paziente e analizzandone le reazioni.

Quali precauzioni bisogna prendere prima di sottoporsi a una valutazione allergica?

Si consiglia di non assumere antistaminici una settimana prima di questi test cutanei e paracetamolo, farmaci antinfiammatori, ansiolitici, antidepressivi o sonniferi due giorni prima, perché questi farmaci possono alterare i risultati.

Test cutanei per le allergie: il prick test

Il prick test è la tecnica di test cutaneo più ampiamente utilizzata. Si tratta di allergie respiratorie ( acari , pollini , peli di animali, muffe ) o allergie alimentari . In pratica, una goccia o un estratto di ciascun allergene sospetto viene applicato sulla pelle dell'avambraccio o della schiena e il medico lo inserisce con un piccolo ago.

In caso di allergia, nel punto di iniezione dell'allergene compaiono dopo pochi minuti indurimento, gonfiore e arrossamento accompagnati da prurito. Il test viene letto dopo 15 minuti e consiste nel misurare il diametro dell'indurimento e il rossore e si confrontano le reazioni tra i siti di iniezione degli 'allergeni' e dei 'controlli'.

Ci sono rischi e controindicazioni?

Il prick test è generalmente molto ben tollerato. A volte si osservano reazioni locali diffuse, orticaria generalizzata, un sintomo allergico come la rinite, un attacco d'asma.

Test cutanei per le allergie: il patch test

Esplorano le manifestazioni cutanee , come l'eczema o l'orticaria, e alcune congiuntiviti dovute a una reazione da contatto (ad esempio, lenti a contatto, decontaminante, collirio, ecc.). Le sostanze sospette vengono applicate sulla pelle della schiena e coperte con una benda. Ci sarà uan nuova visita dall'allergologo 48 ore dopo e poi di nuovo dopo 48 ore per verificare se si è verificata una reazione locale.

Ci sono rischi e controindicazioni?

Nella maggior parte dei casi i test cutanei non provocano alcun problema. Alcuni allergeni (ad esempio il cibo, il veleno di vespa, ecc.) possono causare una reazione generale , nel qual caso il medico adotterà misure precauzionali.

La reazione intradermica, ovvero iniezione dell'allergene sotto la pelle permette di studiare la sensibilità a determinate sostanze allergeniche . La lettura del risultato è immediata (dopo venti minuti) o ritardata fino a quarantotto ore in alcuni casi.

I test cutanei sono dolorosi? Come ci si sente dopo?

No, con il prick test si avverte solo una leggera puntura e si ha anche una reazione intradermica. In caso di reazione positiva (reazione ai prodotti), si potrebbe avvertire un prurito localizzato , ma questa sensazione non dura a lungo. Quindi evitare di grattarsi.

Esami del sangue per le allergie: misurazione delle IgE specifiche

Questo test, che richiede un campione di sangue , viene eseguito come seconda opzione quando i risultati dei test cutanei non sono conclusivi nel tentativo di identificare gli allergeni che scatenano la reazione allergica. Viene effettuato un dosaggio di IgE (anticorpi immunoglobuline E) specifici per determinati allergeni.

Come si riconosce un'allergia da un esame del sangue?

Se il livello di IgE è superiore a 150 UI/mL, è probabile una patologia allergica o una predisposizione allergica. In circa il 20% dei casi, il livello di IgE può rimanere al di sotto di questo valore anche in presenza di condizioni allergiche.

Dove posso effettuare un test specifico per le IgE?

Viene eseguito sotto supervisione in ambiente ospedaliero. Il test di provocazione orale, utilizzato in casi di difficoltà diagnostica. Questo test di provocazione orale consiste nella somministrazione per via orale di un alimento al quale si sospetta che la persona sia allergica. Il suo scopo è riprodurre i sintomi dell'allergia .

Questo test, potenzialmente pericoloso a causa del rischio di una reazione allergica intensa, viene utilizzato solo quando vi sono difficoltà a diagnosticare le allergie. Pertanto, avviene sempre sotto supervisione in un ambiente ospedaliero, perché il paziente deve essere al sicuro e in grado di ricevere cure di emergenza se necessario.