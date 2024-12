Ronzio nelle orecchie, i trattamenti disponibili e quando è il momento di rivolgersi al medico

Ascolta ora 00:00 00:00

Il ronzio alle orecchie è purtroppo un fastidio abbastanza comune. Di solito si tratta di una condizione temporanea, ma ci sono casi in cui può durare anche a lungo. Parliamo di un problema abbastanza spiacevole, perché va a disturbare il nostro udito. Al momento non esistono farmaci mirati per risolverlo, ma ci sono comunque delle soluzioni, prima di arrivare al colloquio con un medico specialista.

Le cause del ronzio all'interno dell'orecchio

Spesso a causare i fastidiosi ronzii sono dei danni riportati dall'orecchio stesso. Si passa da un fastidio insorto dopo aver ascoltato una musica molto forte, a un vero e proprio trauma dovuto ai rumori sul posto di lavoro. Fra le cause può esserci anche un'infezione. Nella maggior parte dei casi questo ronzio si attenua fino a cessare del tutto, ma non sempre è così. Ci sono infatti persone costrette a convivere con questo disturbo: alcuni lo fanno senza problemi, altri lo percepiscono come fonte di stress.

I rimedi fai da te

Cosa fare, dunque, per attenuare questo fastidio? Come rimedio fai da te, molti usano la tecnica di "coprire" il ronzio con altro rumore. C'è chi mette una musica d'ambiente in sottofondo, e chi usa direttamente il rumore bianco. Alcuni si servono addirittura di un ventilatore.

I medici consigliano di evitare fumo e alcol, perché potrebbero peggiorare la situazione. Nel caso in cui il fastidio perduri, aumenti di intesità o finisca con l'influire sulla qualità della vita della persona, allora è consigliato rivolgersi al medico.

Farmaci e terapie

Sebbene non esista un trattamento specifico per questo tipo di problema, per combattere il ronzio alle orecchie i medici sono soliti prescrivere alcuni farmaci antiaritmici usati per combattere le aritmie cardiace. Pare infatti che, migliorando il flusso sanguigno, il ronzio venga ridotto. Per abbassare lo stato di ansia del paziente, inoltre, vengono prescritti anche degli antidepressivi o degli ansiolitici. Pareri discordi per i farmaci calcio-antagonisti, somministrati per contrastare la pressione alta: sembra che possano peggiorare la situazione.

In caso di ronzio provocato da allergia, il medico può prescrivere anche degli antistaminici.

Allo stesso modo dei farmaci, non esiste un intervento chirurgico che possa risolvere il problema del ronzio alle orecchie. Pare però che delle iniezioni di lidocaina nell'orecchio possano ridurre il fastidio, intervenendo sul sistema nervoso centrale. Laddove venga invece riconosciuta come causa del ronzio un'anomalia ossea dell'orecchio, allora si può procedere con una stapedectomia, che consiste nella sostituzione della sovrastruttura della staffa dell'orecchio con una microprotesi. Non tutti, però, sono d'accordo.

Alcuni risolvono con la medicina alternativa, sottoponendosi a sedute di agopuntura.

Altri rimedi alternativi che sembrano aiutare sono l'assunzione di panax gingseng, che riduce stress e dona vigore, e il ginkgo biloba, che migliora il flusso del sangue e riduce lo stato infiammatorio.

Nei casi peggiori, i ronzii possono essere causati dalla presenza di un tumore. In questo caso, l'asportazione chirurgica è la procedura da seguire.