"Bentornato Christian". L'ispettore Di Martino di nuovo in servizio

"Sono felicissimo di essere ancora qui alle Volanti e soprattutto con voi. Auguro a tutti buon servizio e sempre forza polizia! E per finire Gamma 40 in uscita", dice il vice ispettore capo dalla "Volante" parlando con la questura. "Bentornato, bentornato. Un piacere risentirla", gli rispondono dall'altra parte i colleghi nel video pubblicato dagli account ufficiali della Polizia di Stato per il ritorno in servizio di Christian Di Martino, il 36enne vice ispettore capo della questura di Milano che poco più di un anno fa, nella notte tra l'8 e il 9 maggio, mentre era capo pattuglia della "Volante" Zara 4° turno, per un soffio non venne ucciso alla stazione ferroviaria di Lambrate da un marocchino di 37 anni, Hasan Hamis. Il poliziotto e un collega stavano infatti tentando di fermare questo pregiudicato e destinatario di un ordine di espulsione (poi condannato a 12 anni e due mesi) che stava lanciando pietre contro i treni e contro i passanti dalla banchina del binario 12. In un primo tempo i due poliziotti colpirono il nordafricano con un taser, che però non sortì alcun effetto a causa del pesante giubbotto indossato da Hamis. Così, quando Di Martino si avvicinò al marocchino per immobilizzarlo, lui tirò fuori un coltello con una lama lunga 20 centimetri e lo colpì con più fendenti ledendogli un polmone, un rene, il duodeno e la vena cava. Trasportato d'urgenza al Niguarda, Di Martino andò in arresto cardiaco 4 volte, per salvarlo furono necessarie 40 sacche di sangue e 30 di plasma, l'intervento chirurgico a cui venne sottoposto durò oltre 5 ore. Per fortuna tutto andò nel migliore dei modi e il poliziotto si riprese.

"Bentornato in servizio, Christian. Un anno fa ha rischiato la vita per difendere i cittadini. Oggi è di nuovo operativo, in prima linea, alle Volanti della Polizia di Milano. Grazie a lui e a tutte le donne e gli uomini in divisa che non si tirano mai indietro. Onore a chi protegge. Sempre" ha scritto su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

"Bentornato Christian, felice di rivederti operativo. E ancora grazie per tutto quello che hai fatto. A te e ai tuoi colleghi in divisa la mia stima e la mia gratitudine" il post che gli ha dedicato il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

"Il suo coraggio e la sua forza sono un esempio per tutti. A lui e a tutte le donne e gli uomini in divisa va il nostro più sincero grazie, per ciò che fanno ogni giorno per garantire sicurezza e legalità" ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. A un anno di distanza da quella notte, la storia di De Martino - con al centro il Trauma Team dell'ospedale Niguarda, protagonista di un eccezionale intervento di assoluta emergenza - è diventata grazie alla Regione un podcast sul canale Ascolta la Lombardia di Spotify.

"Le voci della professoressa Stefania Cimbanassi e del dottor Michele Altomare - spiega l'amministrazione regionale - fanno rivivere i momenti più drammatici e il lavoro straordinario di chi, come il Trauma Team, ogni giorno è in prima line per salvare la vita affrontando casi delicatissimi".