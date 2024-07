Benvegnù e Diodato vincono le Targhe Tenco

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel mondo parallelo al mainstream, ma ugualmente importante, il Premio Tenco conserva il primato di autorevolezza nell'aggiornare i confini della canzone d'autore. Ieri sono state comunicate le opere vincitrici delle Targhe Tenco 2024, in attesa della nomina dell'artista o di più artisti che riceveranno il Premio Tenco durante le serate del 17, 18 e 19 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo.

Intanto c'è da registrare che il miglior album in assoluto è quello di Paolo Benvegnù (È inutile parlare d'amore), mentre il miglior album in dialetto è quello di Setak (Assamanù), che ha registrato un risultato record nella fase di ballottaggio con la partecipazione di 239 votanti forse anche dopo la polemica sollevata in qiesto contesto dal rapper romano Piotta.

Poi l'elenco continua.

La migliore opera prima è quella di Elisa Ridolfi (Curami l'anima), mentre Simona Molinari si conferma una delle migliori interpreti con il disco Hasta siempre Mercedes. Chi invece conferma di essere probabilmente il miglior esponente della musica d'autore degli ultimi anni è Diodato che qui con La mia terra conferma il prestigio del brano vincendo la targa per la miglior canzone dopo aver conquistato il Premio Amnesty Internationl Italia grazie a un testo dedicato a Taranto e alle questioni di salute pubblica legate all'Ilva. È da segnalare anche il riconoscimento a Sarò Franco - Canzoni inedite di Califano che si prende il titolo di Miglior album a progetto. Nel complesso, il panorama che esce fuori dall'attribuzione delle nuove Targhe Tenco è quello molto più eterogeneo che arriva dalla rotazione radiofonica o dalle classifiche streaming. Fondato nel 1974, e quindi arrivato nel cinquantesimo anno di vita, il Premio Tenco conserva un prestigio che paradossalmente aumenta anno dopo anno.

Molto distante dal mainstream, il metro di valutazione del Tenco è forse un po' vintage ma sicuramente autorevole legato ai brani sia per quanto riguarda la composizione musicale che la tessitura del testo. Ed anche per questo resta un vero baluardo di qualità.