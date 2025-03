"Best Friend Forever", in gara per gli amanti. Ambra: "Le donne possono essere scorrette"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Scommettiamo?». E via al gioco di portarsi a letto qualcuno, rubandolo all'altra. Sì perché le protagoniste del film Bff - Best Friend Forever, diretto da Andrea Fazzini e Alessandro Pavanelli e disponibile dal 14 marzo in esclusiva sulla piattaforma Paramount+, sono due donne, amiche fin da bambine che ora, quarantenni di successo (il contrario delle «donne con le gonne» che continua a volere Roberto Vecchioni cantandole in questi giorni nella sua tournée), appena vedono un uomo piacente se lo contendono. C'è Virginia (Ambra Angiolini) che si innamora spesso ma non pensa mai di aver trovato quello giusto e c'è Anna (Anna Ferzetti) che di avere una storia vera proprio non ne vuole sapere. Così nessuna delle due se la prende se il compagno di una notte lo vince l'altra. Finché non arriva il chirurgo belloccio Diego (Massimo Poggio) che finirà per fare innamorare entrambe le amiche forse non più per sempre.

Naturalmente siamo nei territori della commedia più sfrontata e politicamente scorretta: «La verità è che io - dice Ambra Angiolini - mi ci vedo in Virginia e l'ho proprio peggiorata. Quando ho letto la sceneggiatura ho sentito una strana incertezza ma a quel punto mi sembrava pure poco e ho detto: ma perché non spingiamo di più? Così mi sono immaginata una stronza senza salvezza, finalmente anche noi donne possiamo esserlo, come gli uomini, come quelli che vediamo nei film di Tarantino».

L'idea è di spegnare il cervello e lasciarsi trasportare dalle vicende rocambolesche di queste due amiche Best Friend Forever, sciroccate quando lo decidono loro, alle quali sia Ambra che Anna Ferzetti, la mora e la bionda, riescono a imprimere i giusti caratteri e credibilità. Ma è perfetto anche Massimo Poggio, capelli brizzolati e una vocazione, suo malgrado, al martirio.

«Ogni tanto sento il bisogno di fare cose pazze, senza dover dare spiegazioni, solo per il gusto di sperimentare un personaggio in una commedia in un momento storico dove viene raccontato solo l'altro aspetto della femminilità», dice l'attrice romana che il prossimo 22 aprile compirà 48 anni ed è impegnata queste sere a teatro con Olivia Denaro, tratto dall'omonimo romanzo di Viola Ardone su Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni '60 fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto «matrimonio riparatore».

«Anche per questo mi sento autorizzata a esplorare ogni tanto le parti più goliardiche di certi caratteri femminili senza nessun altra ambizione se non quella di far ridere», conclude Ambra che, alla domanda se abbia avuto amiche rivali in amore, ironizza ma non troppo: «Forse i miei uomini, a parte il padre dei miei figli (Francesco Renga ndr), erano talmente casi umani che non li voleva nessuno».