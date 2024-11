Il "Black Friday" vola online. Ma per il 60% dei negozi è inutile

Ascolta ora 00:00 00:00

Più che di «Black Friday» ormai bisogna parlare (almeno) di «Black Week» visto che le boutique e i mall tempestano di messaggi i clienti con l'avvio degli sconti largo anticipo e shopping fino alle 22 e persino le pasticcerie annunciano per una settimana i panettoni scontati. Tant'è, Confcommercio Milano stima con il «Black Friday» inteso in senso tradizionale - le code per comprare in anticipo regali di Natale a prezzi stracciati l'ultimo veenrdì di novembre - o in senso allargato, Confcommercio Milano stima incrementi delle vendite soprattutto per gli specialisti online (beni e servizi): 222 milioni di euro per Milano, Monza Brianza, Lodi, +9% rispetto al 2023. Il 40 per cento degli operatori valuta di avere da queste promozioni un incremento del fatturato (fra il 5 e il 10% per il 15 per cento delle attività, oltre il 10% per il 4% e meno del 5% per il 21%). Nessun aumento, invece, per il 60%. Sono i dati rilevati dal Centro Studi dell'associazione dei commercianti. I i risultati del sondaggio di Confcommercio MiLoMB con le risposte di 300 imprese (l'88 per cento fino a nove addetti e il 74% da Milano ed Area metropolitana) indicano che il 32% delle attività commerciali effettua le promozioni per il Black Friday con uno sconto su prodotti/servizi in prevalenza fra il 15 e il 30% (per il 48%); fino al 15% per il 31% delle imprese e superiore al 30% per il 21%. Al sondaggio hanno risposto soprattutto le imprese del dettaglio non alimentare in sede fissa: 48%. Le vendite per il Black Friday avvengono in particolare nei punti vendita: 72% (sia nei punti vendita sia online per il 25%).

Ma quanto sottraggono agli acquisti natalizi le vendite effettuate con le promozioni Black Friday? Meno del 10 per cento secondo il 36% delle attività commerciali; fra il 10 e il 20% per il 23% e tra il 20 e il trenta per cento per il 17% delle imprese. Il Centro Studi analizza anche le attese dei commercianti sulle vendite del prossimo Natale, in linea con il 2023 secondo un'ampia maggioranza (il 57%). Negativo invece il 32% (pensa che saranno in calo rispetto all'anno scorso) e l'11% ritiene che aumenteranno. Per gli ottimisti l'incremento si aggirerà intorno al 5 per cento, per i pessimisti invece il calo sarà almeno del 15 per cento.

«Il Black Friday conferma la sua efficacia in particolare sull'online sostiene il segretario generale i Confcommercio Milano Marco Marbieri - ed è ormai, di fatto, un anticipo degli acquisti di Natale seppur con sottrazioni di fatturato, come il sondaggio fa rilevare, non ancora

preponderanti. É comunque sempre più importante che i negozi sviluppino la doppia canalità degli acquisti: nel punto vendita e nel digitale. Come Confcommercio abbiamo gli strumenti per supportarli in questa evoluzione».