Alla Bocconi ora il "gaming" ha una stanza e una squadra

Tecnicamente si chiamano «esports», abbreviazione di «electronic sports». Molto più banalmente sono i giochi da PlayStation, da Fifa (calcio) all'Nba (basket) che tanto banali non sono. Lo dimostra il fatto che ora a dare ampio spazio è addirittura l'università Bocconi. «Bocconi Sport» ha deciso di inserire gli esports tra le attività proposte ai propri studenti (ma anche a docenti e staff), dedicandovi un'apposita sezione. A disposizione ci sarà la nuovissima sala gaming, allestita da Red Bull presso la Residenza Javotte in via Bocconi 12 e denominata Red Bull Gaming Zone. La sala, che sarà accessibile solo agli utenti Bocconi e SDA iscritti a Bocconi Sport e che abbiano provveduto a prenotarla tramite apposita procedura online, comprende 10 postazioni complete con pc e 2 postazioni con PS5 e relative area streaming e area relax. Per rendere meglio evidente il carattere sportivo di questa disciplina, la nuova sezione comprende anche una squadra agonistica, il cui referente è Andrea Pelagatti, laureando in Giurisprudenza.

La squadra della Bocconi è attualmente composta da circa 10 giocatori, ma il casting è aperto: «Cerchiamo nuovi elementi da inserire nel team», dice Andrea, che oltre che giocatore ha ricoperto ruoli manageriali in società e associazioni nel campo degli esports, «e quindi faremo delle selezioni dedicate». I giochi autorizzati sono Gran Turismo 7 PlayStation, NBA 2k PlayStation, EA FC 25 (FIFA) PlayStation, Rocket League - PlayStation e PC , League of Legends PC).