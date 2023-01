3 azioni italiane per un rialzo di Borsa di Emilio Tomasini

Non serve scegliere l'azione giusta, serve armarsi di coraggio e comprare qualsiasi azione perché tanto salgono tutte. In questo video mostriamo come ci sia un pattern dei prezzi che ci indica che le mani forti stanno accumulando le azioni e poi illustriamo una azione che merita di essere comprata se continua a salire.

Se vuoi leggere in prova free per 7 giorni le segnalazioni di Borsa di Emilio Tomasini sull’indipendente di Borsa clicca qui >>

“In Borsa si guadagna in pochi giorni, mentre nella restante parte del tempo si aspetta che quei giorni arrivino”. Questo è uno degli antichi detti di Borsa che chi “bazzica” l’ambiente è ben abituato a rispettare con stoica pazienza.

Contro le aspettative, Borsa italiana sta positivamente reagendo ad una situazione globale non troppo incoraggiante e si attesta ai livelli antecedenti l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, confermando il detto di Borsa scritto pocanzi e facendo drizzare le antenne agli investitori più attenti.

Nella giornata di ieri abbiamo assistito a ritracciamenti piuttosto interessanti che sono culminati con diversi acquisti.

Cosa stanno facendo le mani forti della finanza ?

Emilio Tomasini, editore de l’Indipendente di Borsa su www.emiliotomasini.it, ci spiega cosa bolle in pentola in questi giorni di positività dei mercati con l’ausilio di 3 grafici davvero fuori dal comune !

Partiamo con il grafico di Fineco Bank che nella giornata di ieri, che doveva essere il momento dei ritracciamenti, ha iniziato ad avvicinarsi ai massimi storici ed ha disegnato una barra che inizialmente apre in alto per poi scendere per tutta la giornata ed infine recuperare.

Passiamo poi al secondo grafico che analizziamo nel video, quello dell’azione Portobello che noi de l’Indipendente di Borsa stiamo cavalcando già da un po’ di tempo e che ci mostra una barra simile a quella tracciata da Fineco Bank, con una barra che apre in alto per poi scivolare verso il basso ed infine recuperare e chiudere a rialzo.

Infine andiamo ad analizzare il grafico di Tecnogym, azione che si sta posizionando in un punto di break out nella fase a rettangolo che gli analisti tecnici chiamano bottom up e che vedrete nel video. Dopo essere uscita dalla fase di congestione (bottom up) che la teneva imbrigliata da marzo dell’anno scorso, l’azione ci ha regalato un piccolo uncino, che dopo poche barre, ha fatto un incremento del +10 %.

Infine come bonus per i nostri ascoltatori vi mostreremo un quarto grafico di un’azione che sarà uno dei nostri prossimi buy…

Per l’analisi più dettagliata delle 3 azioni, la visione dei grafici con commento ed il quarto grafico con l’azione con cui andremo a buy a breve vi lascio al video !

