Analisi tecnica moderna: quella che FUNZIONA

Quante volte vi sarete imbattuti nei più disparati metodi di analisi tecnica; il pattern del giaguaro, le candele giapponesi, supporti, resistenze dinamiche, oscillatori, medie mobili e chi più ne ha più ne metta!

Ma la vera domanda è… funzionano?

Ebbene la vera e fondamentale e sostanziale differenza tra tutte queste metodologie e il loro reale funzionamento sta nel poterle testare tramite un computer ed è questo il passaggio fondamentale e definitivo tra analisi tecnica classica e analisi tecnica moderna. La prima non poteva testare le sue metodologie e quindi risultava e non risulta tutt’oggi affidabile, mentre la seconda ha la possibilità di testare pattern e sistemi vari attraverso un computer e quindi poter avere risultati statistici sulla bontà dei pattern che si decide di utilizzare; il che la rende affidabile.

Per fare un esempio pratico è un po’ come l’aspirina. Funziona? Certo che sì e questo perché in passato è ne è stata testata l’efficacia. Così come per l’analisi tecnica moderna. Trovate un pattern lo testate e se ha funzionato statisticamente nel passato lo applicate in Borsa.

Io sono Emilio Tomasini e nel mio corso RiuscireinBorsa.it che tengo da oltre trent’anni vi do l’opportunità di imparare l’applicazione di regole scientifiche per fare analisi tecnica moderna attraverso un mio particolare metodo; il “Metodo Tomasini”. Se volete maggiori informazioni sul corso, cliccate qui >>