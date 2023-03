Azioni GVS ed Azioni Buzzi Unicem nel mirino nel giorno della FED

Questo video viene registrato prima che la Fed prenda le sue decisioni! Le statistiche ci dicono che l’85 % del mercato stima che la Banca Centrale statunitense non dovrebbe aumentare i tassi di interesse al di sopra dello 0.25 % mentre addirittura il 13 % stima che non ci sarà alcun aumento dei tassi. In questo contesto molti iniziano a sollevare dubbi sulla politica monetaria istituzionale, considerata troppo aggressiva in questo particolare contesto di difficoltà per il sistema bancario.

Io sono Emilio Tomasini, editorialista de l’Indipendente di Borsa ed autore del best seller 2023 “Il Sistema di trading Tomasini” e come avvertenza vi dico di prendere con le pinze ciò che vi sto per dire. La mia analisi si basa su delle considerazioni che fanno fede allo stato attuale dei mercati nel momento in cui sto registrando questo video.

In questo momento la situazione dei mercati è infatti assolutamente positiva, non vediamo nessun crollo, ma anzi, vediamo situazioni in cui si vede chiaramente l'agire di qualche istituzionale che sta preparando il terreno per acquistare azioni.

In questo video vedremo insieme quattro azioni che meritano la vostra attenzione.

Partiamo da Brunello Cucinelli, ecco il grafico:

Questa azione ha disegnato un break out a seguito di una congestione, sfociata poi in una trappola per orsi con l’azione andata a ribasso ma con volumi assolutamente esplosivi che hanno portato il titolo ad un break out della parte superiore della congestione. Molto presumibilmente il trend rialzista continuerà.

Passiamo alla seconda azione: Buzzi Unicem

Come possiamo vedere dal grafico questa azione è molto interessante perché ha compiuto una congestione da manuale sui minimi di una linea di tendenza e possiamo vedere con chiarezza la costruzione della spalla destra e nel caso della prosecuzione di questo rialzo sostenuto da volumi consistenti ci serve una bella opportunità per entrare in acquisto o sul ritracciamento o sulla rottura dei massimi.

La terza azione che merita di essere considerata è Esprinet:

Infine arriviamo all’azione numero uno del podio: Gvs:

E’ un’azione con un incremento di volumi consistente, è scesa da 18 € fino a 3 €, l’approvazione del bilancio è prevista per maggio ma sono stati presentati il 21 di marzo i dati che vedono un incremento della marginalità del 20% ed un aumento dei ricavi nel 2022. I dati fondamentali di Gvs attestano un price earning molto competitivo ed è così facile capire perché sta destando l’interesse di molti acquirenti.

