Azioni Marr: abbiamo azzeccato la previsione!

Parliamo di un’azione che ha colto di sorpresa i più, facendo segnare da un giorno all’altro il + 13,70%. Stiamo parlando di Marr, società che si occupa di distribuzione di prodotti alimentari alla ristorazione extra domestica.

Ma era davvero così imprevedibile il suo rialzo?

Non per noi: osservando il grafico, si nota un aumento esponenziale dei volumi a partire dal 15 marzo in poi, davvero spropositato rispetto alla media del periodo precedente.

Inoltre, nei giorni scorsi è stato pubblicato il bilancio trimestrale, che ha confermato l’andamento stabile della società in termini di redditività. Le azioni Marr hanno quella caratteristica che piace tanto a Warren Buffett: un andamento della redditività stabile nel tempo, con qualche piccola deviazione negli ultimi esercizi. Ma con la trimestrale di venerdì l’azienda è ritornata nel tradizionale percorso di reddito e stabilità finanziaria e questo è piaciuto da matti agli investitori che hanno spazzolato le azioni sul mercato.

Il prossimo 20 maggio a Bologna all’hotel Savoia si sono dati appuntamento i migliori trader italiani per discutere di strategie operative e di opportunità di investimento. Se vuoi partecipare clicca qui >>

Continuando con l’analisi tecnica del grafico, il rialzo non ci stupisce: arriva dopo la rottura di un doppio minimo e la formazione di un complesso testa – spalla, in correlazione con l’aumento dei volumi.

Nei giorni scorsi, poi, il titolo ha creato un altro uncino ed oggi ci troviamo nuovamente davanti ad un’esplosione dei volumi.

Questo bottom-up non fa altro che gettare benzina sul fuoco: inizialmente potremmo aspettarci di vedere la società quotata intorno ai 16 euro, livello in cui troviamo un precedente supporto. Nulla esclude, però, che possiamo arrivare anche a rivederla ancora più in alto, addirittura sopra ai 20 euro.

