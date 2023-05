Le azioni STM valgono un acquisto?

A volte comprare quando tutti gli altri hanno finito di vendere può essere un buon momento per entrare sul mercato. Se consideriamo STM quotata a Borsa Italiana potrebbe essere questo il caso. Infatti il titolo solo poche settimane fa veleggiava verso i 49 euro dopo aver cavalcato al rialzo per diversi mesi. Poi il patatrac e dobbiamo ancora sapere il perché ma questa è la borsa bellezza … spesso non ci sono ragioni a quello che accade. E la cosa incredibile è che il titolo quota concordemente a sconto rispetto al fair price che molti analisti piazzano a cavallo dei 50 euro. Quindi siamo sotto di un 20% buono ad essere con il braccino corto. E le stime per la crescita del fair price per i prossimi anni sono tutte puntate verso nord. I dati di bilancio sono estremamente positivi e vedono un margine operativo lordo in percentuale sul fatturato nel 2022 pari al 47.5%. Molto buona la situazione patrimoniale che mostra un cash to debt ratio di 1.55 ovvero la società potrebbe pagare tutti i debiti e le rimane un importo pari al 55% degli stessi sul conto corrente. L’indicatore Piotroski che segnala la forza patrimoniale e reddituale della società mettendo insieme pesati 9 indici è a 7. Ma spettacolare è la crescita degli utili: il tasso di crescita medio composto a 3 anni degli utili è pari al 56.8 % mentre il price earning è solo a 10.3 segnalando quindi una opportunità di acquisto. Dobbiamo aggiungere che questo price earning è inferiore all’80% di altre 7.15 aziende simili nel mondo e storicamente è vicino ai minimi di 8. Io sono Emilio Tomasini, ideatore ed editorialista de l’Indipendente di Borsa e sono anche uno dei tanti trader che Sabato 6 Maggio in quel di Padova parlerà sulle prospettive degli investimenti in Italia sui mercati finanziari insieme ad altri Top Trader di altissimo livello come Lorenzo Raffo, Piernicola Assiso e Virginio Frigieri. Se parteciperai a questo convegno ti omaggeremo con 124 € di manuali finanziari ! Se sei interessato a partecipare, clicca qui

Veniamo ora ad una analisi più tecnica del grafico di STM. Notiamo subito che siamo a cavallo di una trendline rialzista e attualmente i prezzi hanno toccato per la terza volta questo importante supporto. Inoltre siamo sempre nei pressi della resistenza del dicembre 2022 ora divenuta appunto supporto. I volumi nelle ultime due sedute di borsa della settimana scorsa sono semplicemente poderosi e mostrano come alla fine in prossimità di 38 e 39 gli acquirenti si siano fatti vivi e siamo ritornati in gioco.

Pensiamo quindi che questa sia una di quelle situazioni in cui le probabilità siano a favore di chi compra rispetto a favore di chi vende e quindi abbiamo deciso di piazzare un ordine di acquisto sempre protetto da uno stop loss che speriamo ovviamente di non attivare mai.