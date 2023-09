Bce: la Borsa fa il contrario delle attese

È notizia di questa settimana che la BCE ha aumentato i tassi di interesse. La reazione della Borsa invece che andare giù è stata quella di andare al rialzo. Se questo, come asseriscono alcuni market player, è l’ultimo giro di boa dei rialzi dei tassi, il prospetto futuro dell’economia non sarà così roseo. L’augurio è che ci sia un rallentamento e non una recessione.

Veniamo ora alle migliori azioni del listino di Borsa italiana. Partiamo con il tastare il polso dell’andamento azionario del mercato azionario USA con l’indice che esprime la percentuale delle azioni dell’S&P500 che hanno la chiusura superiore alla media mobile a 200 giorni e quindi sono impostate al rialzo:

La percentuale dei titoli che hanno la chiusura al di sopra della media mobile a 200 giorni è superiore al 51% del totale. Possiamo vedere che questo indicatore oscilla all’interno di un range che va da quasi zero a quasi 100, ad esempio nei periodi del ribasso del secondo semestre 2022 era andato al di sotto del 50% mentre durante il grande rialzo si era posizionato rapidamente, partendo da un livello minimo di zero dopo il Covid, fino a toccare il 100%. Nella giornata di ieri l’indice ha disegnato un bellissimo doppio minimo, esplodendo del +10 % e dando speranza ai cultori del rialzo che siamo davvero sul fondo del barile e pronti a risalire.

L’indice S&P500 ha fatto quello che ci auguravamo che facesse, disegnando un doppio minimo sporco e ora si sta avvicinando ad un uncino di Ross verso i 4.540 punti. Questo ci fa ben sperare che la situazione dell’indice possa essere definitivamente chiamata rialzista.

L’indice Ftse MIB 40 Italia come possiamo vedere ha reagito molto bene con un triangolo che è stato rotto al rialzo ed un posizionamento dell’indice verso l’alto del pattern. Siamo quindi in una situazione che non possiamo definire negativa.

In tempi non sospetti noi avevamo comprato questa azione a seguito di un ritracciamento per poi venire, purtroppo, stoppati. A seguito di una notizia che vedeva un'indagine della Federal Trade Commission sulla cessione di un ramo di business all’azienda americana Resonetics, Saes Getters ha iniziato una fase di ribasso prima dove ci siamo presi lo stop e poi di accumulazione conclusasi con il boom al rialzo del titolo quando l’indagine si è chiusa favorevolmente.

Il titolo è all’interno di una specie di fascia orizzontale ed io ho indicato come punti di acquisto possibile tutti i minimi che ha toccato. Oggi in mattinata quotava +2.38 e dopo poco è arrivata a quotare + di 2.40. Ora il titolo sta rintracciando e sicuramente non mi piacerebbe comprarlo in alto sul break out ma se dovesse verificarsi una leggera congestione o un uncino non sarebbe una cattiva idea!

Per quanto riguarda le Banche possiamo vedere che sono sempre scalpitanti e non hanno perso il loro smalto (Unicredit, Bper, Banco BPM).

