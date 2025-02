Bilancia commerciale: l'interscambio senza energetici supera i 100 miliardi

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 2024 si chiude con un saldo della bilancia commerciale fortemente migliorato, nonostante una congiuntura economica sfavorevole. Secondo i dati diffusi dall'Istat, il surplus commerciale ha raggiunto i +54,923 miliardi di euro, in netto aumento rispetto ai +34,011 miliardi del 2023. In particolare, l'avanzo dell'interscambio di prodotti non energetici ha superato la soglia dei 100 miliardi, attestandosi a 104,478 miliardi, un risultato significativo considerando che il principale partner commerciale dell'Italia, la Germania, è in recessione da due anni.

Export in lieve calo ma positivo al netto dell'energia

Nel complesso del 2024, l'export in valore ha registrato una lieve flessione dello 0,4%, dopo essere rimasto stazionario nel 2023. Tuttavia, al netto dei prodotti energetici, l'export ha mostrato un leggero incremento dello 0,3%. Il rallentamento delle esportazioni è stato determinato in particolare dal calo delle vendite di autoveicoli (-16,7%), mezzi di trasporto esclusi autoveicoli (-8,9%) e prodotti petroliferi raffinati (-15,4%). Di contro, settori come articoli farmaceutici (+9,5%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+7,9%) e strumenti musicali, articoli sportivi e strumenti medici (+19,6%) hanno fornito contributi positivi.

Riduzione del deficit energetico

Il deficit energetico si è ridotto significativamente, passando da -65,137 miliardi nel 2023 a -49,555 miliardi nel 2024. Questo risultato è stato influenzato dal calo del valore delle importazioni di energia (-22,6%) e dalla flessione dei prezzi all'import (-1,5% in media nel 2024, dopo il -7,4% del 2023). Nel mese di dicembre 2024, i prezzi all'import sono cresciuti dello 0,3% su base mensile, mentre sono rimasti sostanzialmente stabili su base annua (+0,1%).

Dinamiche trimestrali e mensili

Nel quarto trimestre del 2024, rispetto al precedente, sia l'export sia l'import sono aumentati dello 0,8%. A dicembre, le esportazioni hanno registrato un incremento congiunturale dell'1,9%, con una crescita più marcata per l'area Ue (+3,5%) rispetto all'area extra-Ue (+0,3%).

Su base annua, l'export in valore è aumentato del 2,9%, mentre in volume è calato dello 0,5%. Anche le importazioni hanno mostrato un incremento tendenziale dell'1,7% in valore, determinato da un forte aumento degli acquisti dall'area extra-Ue (+7,7%) a fronte di una contrazione dell'area Ue (-2,4%).