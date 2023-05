Borsa Italiana: azioni Biesse e Stm sugli scudi

Oggi la borsa perde lo 0.76% ma in realtà guadagna perché la maggior parte delle azioni big ha staccato i dividendi e il ribasso tecnico avrebbe dovuto essere dell’1,27%. È la matematica folle della borsa e va bene così. Domani negli USA avremo l’indicatore PMI di maggio che mostra l’andamento del settore dei servizi e manifatturiero mentre giovedì avremo il deflattore del PIL. Quindi ci sta giornata interlocutoria in cui i trader studiano le mosse delle banche centrali. In sintesi seduta piuttosto fiacca anche se in realtà ci hanno pensato alcune azioni a dare segnali tecnici.

La prima è STM che avevamo segnalato come possibile opportunità di acquisto e che da allora è rimbalzata potentemente. Non possiamo scrivere che abbiamo guadagnato perché il trade è ancora in corso e quindi se non raggiunge l’obiettivo che è alcuni tick sopra il massimo di oggi rischiamo di andare a pareggio o di perdere tutto. Non dire gatto finché non l’hai messo nel sacco:

Segnaliamo inoltre Biesse, che ha toccato un minimo importante pur avendo ottimi fondamentali ed è ampiamente sottovalutata dal mercato rispetto al suo fair price. Contiamo che rompa presto la trendline ribassista e che possa costruire una base da cui ripartire, magari un bel 1-2-3 con un uncino di seguito. Sicuramente i volumi in accumulazione fanno ben sperare:

Ed infine cosa rara nel nostro settore sveliamo in titolo di cui ne abbiamo sempre parlato ma non lo abbiamo mai comprato. Anche in borsa esiste il mare tra il dire e il fare … e questo titolo si chiama Cembre e rompe massimi dopo massimi da anni spinto da un ottimo bilancio e da ottimi risultati aziendali.