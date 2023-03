Borsa: se c’è la crisi ci sono anche 4 azioni italiane che non la sentono

Non sono un economista, non voglio rubare il lavoro agli altri che forse già non so fare il mio. Però vorrei fare alcune osservazioni in merito alla frase “eh c’è la crisi” che si sente costantemente ripetere ad ogni pié sospinto e spesso e volentieri francamente fuori luogo. Il pil del 2022 è cresciuto di un buon 1.4% che per la media italiana significa niente male (siamo un paese che nel lungo periodo andrà fallito e quindi la crescita da prefisso telefonico è la media se vedi un 1.4% è il massimo che in condizioni normali riusciamo a ottenere). E ci sono delle aziende che reggono benissimo a questa situazione di incertezza e di aumento dei tassi semplicemente per una ragione: hanno il cassetto pieno di soldi.

Vediamo in questo articolo 4 aziende che la crisi proprio non la sentono ed anzi costituiscono delle valide opportunità di investimento.

AZIONI IVECO (codice isin NL0015000LU4): la prima azienda è IVECO, un brand che noi tutti conosciamo perché lo incontriamo ogni giorno per strada. Il Gruppo Iveco si occupa di progettazione, produzione, commercializzazione, vendita, assistenza e finanziamento di autocarri, veicoli commerciali, autobus e veicoli speciali per svariati usi come antincendio o difesa; nonché di motori a combustione, sistemi di propulsione alternativi, trasmissioni e assali. Iveco è un operatore nel settore dei veicoli di primo piano, con forti posizioni prevalentemente in Europa e Sud America. Le azioni Iveco rappresentano una novità nel mercato della Borsa di Milano, con il debutto a Piazza Affari avvenuto nel gennaio 2022. Come vediamo dal grafico mensile (per forza di cose corto visti i tempi ristretti), dopo un momento di congestione tra fine 2022 e inizio 2023 il titolo ha registrato un rialzo che attualmente ha raggiunto la rottura dei massimi (se non consideriamo il primissimo periodo iniziale).

Osservando il grafico giornaliero, il rialzo appare ancora più chiaro: +71,4% da dicembre a oggi, una doppia cifra da sogno. A spingere i prezzi ancora più su ci hanno pensato anche le comunicazioni degli ultimi dati di bilancio, avvenute il 10 febbraio (da notare il salto concomitante a tale data).

I risultati, superiori alle stime degli analisti, vedono ricavi per 14,36 miliardi di euro (+13,5% rispetto all’anno precedente e un margine operativo rettificato del 3,7%). L’Ebitda adjusted è cresciuto a 527 milioni, mentre il risultato finale è risultato positivo per 225 milioni di euro. Un risultato incredibile che nel solo quarto trimestre del 2022 ha subito un’impennata pazzesca, con ricavi attestati a oltre 4 miliardi. L'EPS diluito rettificato per l'intero anno è stato di 0,78 euro per azione ordinaria, con un aumento di 0,35 euro rispetto al 2021. Il portafoglio ordini è rimasto al di sopra dei livelli pre-COVID 19, con 30-35 settimane di produzione già vendute per autocarri leggeri, medi e pesanti.

Un andamento positivo che ha portato il management a prevedere, per l’anno in corso, ricavi in aumento del 2-3% e un Ebit adjusted consolidato tra 550 e 590 milioni di euro. In crescita di circa il 10% anche le stime degli investimenti delle attività industriali, segno di un’azienda solida che lavora per crescere anche in futuro.

Buoni i livelli di cash to debt, contro a un indicatore Piotroski (indice della solidità finanziaria di una società basato sul confronto di specifici dati del bilancio societario) pari a 4 punti su 9.

Tecnicamente siamo sul fondo dell’uncino e ora dovrebbe ripartire, tanto più che i volumi negli ultimi due giorni sono aumentati in modo sospetto.

Azioni El.En (codice isin IT0005453250): Il gruppo El.En. è una delle più importanti realtà mondiali nel settore dei laser. Attivo da oltre 30 anni nell’optoelettronica, con tecnologia e know-how sviluppati nel tempo, il gruppo è formato da più di 30 società dislocate in tutto il mondo. Azioni El.En sono quotate al segmento Star della Borsa di Milano da dicembre 2000.

Nello specifico, El.En vanta una rete di distribuzione internazionale, oltre 1.400 dipendenti nel mondo e più di 35mila laser venduti. Il gruppo produce, commercializza e progetta apparecchiature laser medicati per la dermatologia, la chirurgia, l’estetica, la fisioterapia e la ginecologia; sistemi laser industriali per applicazioni che vanno dal taglio e la saldatura di metalli alla marcatura di legno, plastica e vetro; e sistemi per il restauro conservativo per le opere d’arte.

Se vuoi leggere in prova free per 7 giorni le segnalazioni di Borsa di Emilio Tomasini sull’indipendente di Borsa clicca qui >>

Dal grafico mensile vediamo che, dopo un 2022 tra la congestione e lievi ribassi, attualmente i prezzi stanno tornando in alto, riavvicinandosi ai massimi raggiunti a metà 2021. Una condizione confermata dal grafico giornaliero, che conferma volumi stabili e un rialzo avvenuto lo scorso febbraio e ancora in corso. Tecnicamente notiamo una conformazione di bottom up a “tazza con il manico” dove ora siamo nei pressi o del manico o comunque della spalla destra. Segue il grafico daily:

L’azienda a livello patrimoniale vanta livelli invidiabili, con un ranking sulla scala Piotroski pari a 8 punti si 9. Da manuale anche i livelli di crescita e la profittabilità, con un WACC % dello 0,30% e un ROIC del 68,04% (dati calcolati sulla base del conto economico TTM). In questo senso, quindi, El.En. Spa genera rendimenti sugli investimenti superiori a quelli che l’azienda spende per raccogliere il capitale necessario per tali investimenti.

Secondo gli ultimi dati di bilancio disponibili (annunciati a metà novembre e riferiti ai primi 9 mesi del 2022) la società ha chiuso il periodo in esame con ricavi per oltre 484 milioni di euro (+19,5) e un Ebitda schizzato a 67,56 milioni (+21,4%). A fine settembre, la posizione finanziaria netta era positiva per 32 milioni. Per l’intero esercizio, i vertici hanno stimato un fatturato annuale superiore ai 660 milioni di euro.

Azioni Biesse (codice isin IT0003097257): Il Gruppo Biesse è attivo nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e altri tipi di materiali. La società nasce nel 1969 per offrire ai clienti soluzioni modulari di vario tipo che vanno dalla progettazione di impianti chiavi in mano per la grande industria a singole macchine automatiche. Azioni Biesse sono quotate sul mercato di Piazza Affari da oltre 20 anni. Biesse progetta, produce e commercializza una gamma completa di tecnologie e soluzioni per falegnami e grandi produttori di mobili, finestre, porte e componenti per l'edilizia in legno. Il gruppo è organizzato in cinque divisioni operative: Legno, Vetro e Pietra, Meccatronica, Utensili e Componenti.

Il grafico daily evidenzia buoni livelli nel 2023, dove notiamo, nel periodo attuale, il raggiungimento di massimi relativi ancora ben lontani da quelli (evidenziali dal grafico mensile) del periodo pre-pandemico.

Biesse si caratterizza per un forte livello patrimoniale, con ottimi livelli cash to debt e cash to Ebitda. Il fair price è correttamente valutato, se non leggermente al ribasso, e il grado di profittabilità è particolarmente elevato.

Gli ultimi dati comunicati, relativi ai primi nove mesi del 2022, vedono ricavi in crescita del 16,4% (613 milioni di euro) e un Ebitda adjusted in aumento di oltre il 14%. Nel solo terzo trimestre dello scorso anno, il fatturato è aumentato del 12,4%.

Anche in questo caso siamo sul fondo dell’uncino e dovremmo vedere un recupero dei corsi.

Ed infine la gioia di grandi e piccini: azione Mondo TV, già segnalata in un precedente articolo, che sbotta oggi del 14% e fa contento il pubblico degli spericolati di borsa. Noi aspetteremo che ritracci prima di entrare perché vale sempre la regola delle 3 barre rialziste e poi il mercato torna indietro. Chi è stato bravo a comprare quando l’abbiamo indicato noi e a stare dentro si ritrova un incremento del +50%. Complimenti !

Se vuoi leggere in prova free per 7 giorni le segnalazioni di Borsa di Emilio Tomasini sull’indipendente di Borsa clicca qui >>