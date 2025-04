Borse europee aprono in positivo, Milano +0,98%. E l'Ue prepara la missione da Xi | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Continuano le sofferenze dei mercati. L'Asia apre in rosso. Mentre Tesla annuncia un blocco dell'export verso la Cina. Mentre l'Europa ragiona su un vertice con Xi Jinping.

9:06 - Europa apre in positivo: +1,1% Francoforte, +1% Parigi, +0,8% Madrid

9:05 - Milano apre in rialzo: +0,98%

La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,98% a 34.613 punti. In avvio corrono Nexi e Stm (+2%). In luce Intesa e Campari (+1,7%). In calo Snam (-0,6%).

9:00 - Borsa: l'Asia chiude contrastata, si guarda a mosse sui dazi

Le Borse asiatiche chiudono contrastate la seduta. Sotto i riflettori le mosse di Donald Trump sui dazi, in particolare quelli imposti alle merci prodotte in Cina. Gli investitori guardano agli eventuali impatti sull'andamento della crescita economica, con le ipotesi di una recessione che diventano sempre più concrete. Conclude pesante Tokyo (-2,96%). Sul fronte dei cambi la svalutazione del dollaro sullo yen, poco sotto a 144, e sull'euro a 162,20, continua a incidere sulla sostenibilità dell'export del Made in Japan. A contrattazioni ancora in corso salgono Hong Kong (+0,9%), Shanghai (+0,2%), Shenzhen (+0,5%) e Mumbai (+2%). In flessione Seul (-0,5%). Tra gli appuntamenti della giornata atteso il discorso di Christine Lagarde all'Eurogruppo e il rating di S&P sull'Italia. Sul fronte macroeconomico previsto il Pil del Regno Unito, dagli Stati Uniti il dato sulla fiducia dell'Università del Michigan.

7:54 - Dollaro in caduta libera, l'euro sale ai massimi dal 2022

Il dollaro è in caduta libera sulle principale valute, attestandosi ai minimi dal 2024. Sulla valuta americana pesano le decisioni della Casa Bianca sui dazi e l'incertezza sull'andamento della crescita economica. L'euro sale a 1,1282 sul biglietto verde, in aumento dello 0,8% e portandosi ai massimi da inizio 2022, dopo aver toccato anche 1,1376 nella notte. Sul dollaro si rafforzano anche la sterlina a 1,3015, in aumento dello 0,3%, e il franco svizzero a 1,2202, in crescita dello 0,6% ai massimi storici

7:50 - Borsa: l'Europa verso avvio positivo, salgono future Wall Street

Le Borse europee si avviano verso una nuova seduta in rialzo, mentre si guarda alle mosse di Donald Trump sui dazi. Positivi i future del Vecchio continente e quelli di Wall Street, dopo il tonfo dei listini americani della vigilia e l'andamento contrastato di quelli asiatici.

7:40 - Tesla sospende importazioni in Cina dei modelli prodotti in Usa

I nuovi dazi cinesi sulle importazioni dagli Stati Uniti colpiscono anche Tesla: come segnalano i media Usa, la casa automobilistica controllata da Elon Musk infatti ha eliminato dai propri siti e social la possibilità di nuovi ordini per i modelli Model S e Model X prodotte nello stabilimento di Fremont, in California. Restano diponibili invece i due modelli prodotti in Cina Model 3 e Model Y.

7:20 - Borse asiatiche contrastate dopo le nuove perdite di Wall Street

Le Borse cinesi procedono contrastate le contrattazioni dopo le nuove perdite accusate da Wall Street e alimentate dalla paura di una guerra commerciale senza esclusioni di colpi fra Stati Uniti e Cina e dai timori sui danni che i dazi potrebbero causare all'economia mondiale, incluso l'isidioso rischio di lunga recessione. Tokyo è la più pesante, segnando un calo del 4,25%, mentre la più virtuosa è Taiwan, che allunga il suo rimbalzo grazie a un +1,84%. Girano in positivo le Borse cinesi di Shanghai (+0,12%) e di Shenzhen (+0,81%), più che azzerando le perdite iniziali, così come Hong Kong, che adesso è in progresso dello 0,56%. Rialzo frazionale per Jakarta (+0,12%), mentre gli altri principali listini dell'Indo-Pacifico sono tutti in rosso: Sydney è a -1,37%, Seul a -0,91% e Singapore a -2,12%.

6:40 - I leader Ue pianificano viaggio in Cina a luglio per vertice con Xi

I leader dell'Unione europea stanno progettando di recarsi a Pechino per un vertice con il presidente cinese Xi Jinping a fine luglio. Lo riferisce il quotidiano "South China Morning Post", edito a Hong Kong, citando cinque fonti riservate. Al momento non è stata confermata una data, ma la volontà dei leader europei di recarsi in Cina dimostra "un serio tentativo di riprendere i contatti con Pechino in un momento in cui le relazioni del blocco con gli Usa sono di fatto crollate", sottolinea il "South China Morning Post".

6:07 - Borse asiatiche aprono in rosso

