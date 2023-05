Borse: i rialzi dei tassi premiano le azioni bancarie

Mercati finanziari in deciso recupero dopo la decisione della Fed e della BCE di rialzare di un quarto di punto il costo del denaro. Il calendario economico della settimana prevedeva oggi 5 maggio anche i dati della disoccupazione USA che sono risultati letteralmente “boombastici”: l’economia USA ha aggiunto 253.000 posti di lavoro, al di sopra delle attese, e il tasso di disoccupazione è sceso al minimo del 3.5%. insomma, l’economia USA continua a pompare e nonostante un poderoso trend di rialzo dei tassi di interessi che mai si era verificato nella storia recente (qui sotto il grafico che lo testimonia) e che corrisponde ad una cura da cavallo che potrebbe ammazzare l’economia piuttosto che lenire il suo malessere in realtà le aziende USA continuano a correre.

Partecipa al convegno dei top trader italiani questo sabato 13 maggio a Milano all’hotel Raffaello in via Certosa: tra gli altri parteciperà Emilio Tomasini clicca qui per iscriverti >>

Borse necessariamente frizzanti oggi con la Borsa italiana che spicca il volo e tra tutte le azioni soprattutto quelle bancarie: del resto proprio oggi Intesa San Paolo ha presentato un bilancio con i fiocchi. Ci si chiede perché la Borsa Italiana sia diventata improvvisamente meglio delle altre consorelle europee e la ragione è presto detta: il nostro indice è murato di banche e le banche con i tassi al rialzo si ingrassano come dimostra il grafico che segue:

Graficamente SP500 e Nasdaq sono forti e stanno spingendo contro le resistenze che li hanno bloccati finora ma incombe maggio con il suo terribile “Sell in May and go Away”.

Tra le azioni italiane segnaliamo STM che era stata oggetto di una raccomandazione di acquisto questo lunedì: l’azione sta segnando un doppio minimo come era ragionevole aspettarsi. Magari le azioni andassero subito al rialzo dopo avere perso il 20% dai massimi.

Segnaliamo quindi Piaggio che oggi ha presentato un bilancio 2022 da urlo con +90% di utile netto e che è stata comprata a man bassa in borsa dando luogo ad una barra di rovesciamento della tendenza che potrebbe portarci lontano.

