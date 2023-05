Borse: profitti a 45 gradi. A Milano sabato 13 maggio il convegno dei trader

Chi si loda si imbroda ripete sempre il grande Guido Bellosta, principe degli analisti finanziari italiani. E infatti nel nostro mestiere bisogna sempre guardarsi bene dal dire ho guadagnato perché la fortuna ti sente da lontano e potrebbe cucinarti il giorno dopo. Stamattina abbiamo piazzato 5 nuovi ordini nel portafoglio break out sul nostro giornale l’Indipendente di Borsa. E due di queste azioni erano francesi dell’Euronext mentre le altre 3 azioni erano del Nasdaq. Purtroppo sono un bravo ragazzo e mi piace l’understatement ma in un mondo che urla se parli sottovoce sperando che qualcuno ti ascolti alla fine viene soppresso.

E oggi voglio mostrare le due equity line dei due portafogli del giornale, ovvero le curve cumulative del profitto.

Come notate entrambe le equity line sono in fase di breakout dei massimi precedenti e quindi se volessimo tentare (scrivo appositamente tentare perché nessuno sa cosa è e cosa non è nel futuro) una analisi diciamo che viviamo in una fase felice, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare dal ciclo positivo e se notate su entrambe le equity line negli anni precedenti dopo la rottura di un massimo della equity line si è avuta una accelerazione della stessa.

Partecipa al convegno dei top trader italiani questo sabato 13 maggio a Milano all’hotel Raffaello in via Certosa: tra gli altri parteciperà Emilio Tomasini: clicca qui per iscriverti.

Ma quello che è successo venerdì scorso ha dell’irrazionale: giovedì BCE e FED aumentano i tassi di interesse, le borse ne risentono anche se in realtà avevano già ingoiato la notizia. Poi venerdì a sorpresa gli USA producono 253.000 posti di lavoro ad aprile e il mercato azionario semplicemente vola. Al rischio di recessione ora arriva il rischio di non-recessione con una economia che è talmente forte da spaccare tutto e tutti. E del resto se pensiamo che i tassi sui mutui in Italia nel 2007 erano al 5.7% e ora sono molto più bassi nonostante i rialzi significa che non tutto è perduto cioè siamo tornati in un mondo normale (o se si considera l’inflazione che c’è stata a doppia cifra quasi normale …).

Di seguito il grafico di Dassault Aviation: notate come i prezzi siano rimbalzati 5 volte sulla resistenza precedente diventata supporto:

Su Technip Energies invece abbiamo i prezzi che si sono adagiati sul minimo precedente in una classica trappola per orsi: abbiamo comprato stamattina in apertura.

