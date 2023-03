BPM e Unicredit, un regalo da +10 % in una sola seduta

Dopo il patatrac del Credit Suisse il panico è generalizzato, ma la mia opinione è che le istituzioni sanno bene dove mettere le mani e che quindi non dobbiamo disperare più di tanto! Non pensiamo che questo sia un caso di rischio sistemico per il sistema bancario ma siamo convinti piuttosto che sia un problema geo-localizzato su alcuni territori e su alcune banche.

Oggi i lettori dell’Indipendente di Borsa hanno fatto una follia in base proprio a questo presupposto: hanno comprato due banche in apertura ! Quando tutti gridano “Al lupo, al lupo” è proprio quello il momento di comprare!

Veniamo ai grafici e vediamo insieme le operazioni che ho fatto insieme ai miei lettori dell’Indipendente di Borsa su www.emiliotomasini.it

Per prima cosa questa mattina ho acquistato in apertura Banco BPM, entrando sul titolo in apertura a 3,40€ per poi ritrovarlo a 3.60 € con un incremento del +6/7 % al momento di andare in pagina. Ovviamente è stata un’operazione abbastanza azzardata e prima di eseguirla ho avvertito i miei lettori della rischiosità a cui sarebbero andati incontro.

Infatti acquistare un’azione che sprofonda è sempre un po’ come prendere il coltello dalla parte della lama quando cade e senza tagliarsi ... non è per tutti e bisogna avere la piena consapevolezza di ciò a cui si sta andando incontro.

Ecco il grafico di Banco BPM:

L’altro titolo in cui siamo andati in acquisto oggi è Unicredit che stamattina ha aperto in gap down e i lettori dell’Indipendente di borsa lo hanno comprato a prezzo di apertura di 15.35 € e dopo poco ha segnato un bel 16.18 € confermandosi un altro bel trade in cui siamo andati a segno ma che contiamo di chiudere in concomitanza con la chiusura del mercato, vista e considerata la rischiosità di tenere aperto un trade di questo genere.

Ecco il grafico di Unicredit:

