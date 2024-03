Btp, continua la corsa. Ma con cinque rischi all'orizzonte

Per un'offerta di 5 miliardi sono arrivate richieste per 41 miliardi. È l’ultimo successo di una emissione di Btp italiani, in questo caso si tratta di un Btp indicizzato in area euro con scadenza 2036. La gran parte degli investitori sono soggetti istituzionali esteri, ma si tratta di una conferma dell’appetibilità dei titoli di debito italiani. Dopo il boom di raccolta - in quel caso sul mercato retail - del Btp Valore: 18 miliardi, un record assoluto. Per il Tesoro un percorso difficile - si punta a una raccolta che solo sul medio-lungo termine arriva a 340-360 miliardi - ma iniziato molto bene.

Un prezzo più basso

Gli investitori che oggi premiano l’Italia devono stare tranquilli? Qualche voce fuori dal coro c'è. I Btp italiani, dal punto di vista delle valutazioni, sembrano attraenti. Tuttavia - considerano gli esperti di T. Rowe Price - il livello di offerta appare eccessivamente elevato. Alcune delle preoccupazioni derivano, infatti, dalla quantità di emissioni, stimate in 350 miliardi di euro quest'anno, le quali devono competere con altre asset class e che dipendono fortemente dalla domanda interna.

Probabilmente sarà necessario un prezzo più basso per collocare l'intero ammontare. Gli investitori locali, inoltre, potrebbero voler diversificare i propri portafogli, soprattutto le generazioni più giovani, che in genere hanno un interesse maggiore per gli investimenti esteri. Quali investimenti potrebbero far raffreddare il boom dei Btp italiani? Quale attenzioni si devono avere per guardare all’orizzonte di chi investe?

Cinque alert per chi investe