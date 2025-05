Btp Italia, raccolta a 5,28 miliardi nei primi due giorni

Ascolta ora 00:00 00:00

Prosegue con successo il collocamento del nuovo Btp Italia con scadenza 4 giugno 2032. In due giornate, il titolo di Stato indicizzato all’inflazione ha raccolto 5,28 miliardi di euro dai risparmiatori retail. Dopo i 3,14 miliardi della prima giornata, nella seconda si sono aggiunti altri 2,14 miliardi, con 63.946 contratti sottoscritti. L’offerta per il pubblico retail resta aperta fino a domani, mentre gli investitori istituzionali potranno partecipare fino venerdì.

Il titolo garantisce un rendimento minimo dell’1,85%, rivalutato in base all’inflazione, con cedole semestrali che includono anche l’adeguamento del capitale. Per chi mantiene il titolo fino a scadenza è previsto un premio fedeltà dell’1% del capitale investito, un incentivo ulteriore in un contesto di inflazione ancora rilevante.

Spread Btp-Bund ai minimi da settembre 2021

Seduta positiva per i titoli di Stato italiani, con lo spread tra il Btp decennale e il Bund tedesco che scende sotto quota 100 punti base, attestandosi a 98 punti. Il differenziale si riduce dai 102 punti della vigilia, toccando così i minimi da oltre tre anni.

In flessione anche il rendimento del Btp decennale, passato dal 3,59% al 3,53%. Il calo dello spread riflette un clima di maggiore fiducia da parte dei mercati nei confronti del debito italiano, favorito anche dalla buona risposta degli investitori al nuovo Btp Italia.