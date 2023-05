Italia, Valore, Futura e Green: come scegliere il Btp più conveniente

Anche grazie all’arrivo del Btp Valore, i risparmiatori tornano a volgere lo sguardo verso i titoli di Stato italiani. Un passo importante che sicuramente riguarda i tassi di interesse in crescita e il conseguente trend positivo dei rendimenti. In questo frangente, però, è importante individuare l’investimento più conveniente. Ecco quindi qualche consiglio per scegliere il Btp più vantaggioso.

L’offerta sul mercato

Attualmente sono quattro le categorie di titoli del debito pubblico dove la finalità è quella di investire i propri risparmi. Dall’analisi sono stati esclusi i Btp tradizionali a cedola fissa. Il primo è il Btp Italia, dove il rendimento è agganciato all’inflazione, seguito dal Btp Futura, nel quale il rendimento è connesso alla crescita del Pil. Gli altri due titoli sono il Btp Valore che ha la caratteristica di avere la cedola crescente e il Btp Green finalizzato al finanziamento di progetti di sostenibilità ambientale.

Btp Italia

Attualmente i Btp Italia emessi dal tesoro sono nove. Il rendimento è agganciato al tasso di inflazione italiano che oggi è circa dell’8%. Il 22 maggio 2023 verrà rimborsata la decima emissione. I rendimenti effettivi netti del Btp vanno dal 6,9% del Btp Italia che scadrà a novembre 2023 all’8,36% del bond che verrà rimborsato nel mese di aprile 2024. Il titolo con scadenza a giugno 2023 avrà un profitto dell’8,04%. Analizzando le previsioni sull’andamento dell’inflazione che è circa del 3/4% si può affermare che per i prossimi due anni la cedola dei Btp sarà sempre più conveniente dei titoli di Stato tradizionali.

Btp Futura

Il Btp Futura non ha avuto un gran successo tra gli investitori a causa del fatto che il loro rendimento è strettamente collegato alla scommessa sulla crescita del PIL italiano. Il Btp Futura ha attualmente quattro emissioni e i rendimenti attuali sono coerenti rispetto a quelli dei Btp tradizionali. I rendimenti del Btp Futura oscillano dal 3,78% del bond a cinque anni che scade a novembre 2028 al 4,39% del titolo con possibilità di rimborso nel mese di aprile 2037.

Btp Green

Focalizzati al finanziamento di progetti dedicati alla sostenibilità ambientale, i Btp green sono stati introdotti a marzo 2021. Il Btp Green 2021 ha riscosso un notevole successo da parte di grandi e piccoli investitori, registrando 52,9 miliardi di euro a fronte di un’emissione di 10 miliardi. Il rendimento lordo di quest’ultimo titolo green emesso ammonta al 4,056%

Btp Valore

Lanciato da pochissimo il Btp Valore è un titolo di Stato dedicato anche ai piccoli risparmiatori. Ha cedole crescenti e un premio fedeltà per gli investitori che lo manterranno fino alla scadenza naturale che sarà nel 2027. Il titolo verrà emesso da lunedì 5 giugno fino alle ore 13 a venerdì 9 giugno 2023, salvo chiusura anticipata. I tassi di interesse non sono ancora stati esplicitati e il taglio minimo è di 1000 euro. Le cedole saranno periodiche e verranno calcolate in base a tassi crescenti e prefissati.