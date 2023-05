Btp Valore, emissione al via dal 5 giugno

Il Btp Valore avrà delle cedole periodiche e calcolate in base a tassi prefissati e crescenti nel tempo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato il nuovo titolo retail senza commissioni.

Di cosa si tratta

Il primo Btp Valore avrà una durata di quattro anni e prevede l’assegnazione di un premio fedeltà per i risparmiatori che lo possederanno fino alla data di scadenza. Il primo giugno 2023 verranno comunicati i tassi prefissati assieme al codice ISIN che serve ad identificare univocamente lo strumento finanziario.

Come funziona

Le modalità di sottoscrizione del Btp in questione sono state semplificate rispetto alle aste tradizionali. Solo i piccoli risparmiatori retail potranno acquistare il Btp Valore. Inoltre, come comunica il Mef, non sono previsti tetti o riparti all’emissione. La prima emissione, salvo chiusure anticipate, durerà da lunedì 5 giugno fino alle ore 13 di venerdì 9 giugno 2023. Il minimo investimento previsto ammonta a 1.000 euro, non sono previste commissioni ed è possibile acquistarlo tramite il proprio home banking che dev’essere abilitato alle funzioni di trading online. Il Titolo verrà posizionato sulla piattaforma del mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana. Le banche dealers saranno Intesa SanPaolo e Unicredit. Per quanto riguarda le comunicazioni ufficiali e tutte le informazioni necessarie è possibile far riferimento al sito del MEF e alla sezione “Debito Pubblico” della pagina web del Dipartimento del Tesoro.

Tassazione

Il Btp Valore non sarà indicizzato all’inflazione, questo aspetto lo differenzia dal Btp Italia. Inoltre, si applica sul rendimento del Titolo la tassazione al 12,5% agevolata prevista per i titoli di stato e l’esenzione dalle imposte di successione nei confronti delle cedole e del premio fedeltà. Coloro che sottoscriveranno il titolo potranno cedere parzialmente o totalmente il titolo prima della sua scadenza.

La parola al Mef

Davide Iacovoni, direttore generale del debito pubblico del Mef, ha commentato l'arrivo del Btp Valore al Sole 24 Ore: “Ci sono delle indicazioni di tendenza importanti che provengono dai dati di Bankitalia e dalle nostre evidenze interne che si riferiscono ai collocamenti ordinari - spiega Iacovoni - Sono dati che indicano che c’e’ una importante inversione di tendenza per quanto riguarda i flussi di acquisto provenienti dal retail e dalle società non finanziarie. Qui si nota un incremento importante. A fine gennaio 2023 si segnala un incremento di oltre 50 miliardi di euro rispetto a settembre 2022 e la quota di questa categoria di attesta al 9% circa, in crescita rispetto ad una anno fa."