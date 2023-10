Btp Valore, il terzo giorno la domanda sfiora i 13 miliardi di euro

Gran successo per il BTp Valore. Il collocamento della seconda edizione del Buono del tesoro poliennale prosegue con un ritmo costante, attirando l'attenzione di numerosi investitori. Nella terza giornata di offerta, il titolo ha suscitato richieste per un totale di 3,583 miliardi di euro, con quasi 138mila contratti sottoscritti da piccoli risparmiatori. Ecco tutti gli aggiornamenti in merito al titolo.

I risultati

I risultati del titolo segnano un solido inizio per il BTp Valore, soprattutto se confrontato con la prima emissione che aveva raccolto 4,217 miliardi di euro nella terza giornata, con oltre 152.000 contratti. Considerando gli ordini di oggi insieme a quelli raccolti nei primi due giorni di offerta, la novità del Mef ha accumulato una domanda complessiva di poco meno di 12,9 miliardi di euro. Questo risultato è notevole, nonostante sia inferiore rispetto ai 14,842 miliardi collocati nei primi tre giorni della precedente emissione.

Il BTp Valore

Il BTp Valore è un titolo con una durata di 5 anni che offre cedole trimestrali e presenta un attraente premio finale di fedeltà per coloro che lo detengono fino alla scadenza. Per i primi 3 anni, gli investitori godono di un tasso minimo garantito del 4,10%, il quale aumenta al 4,50% per il quarto e il quinto anno. Questa combinazione di cedole trimestrali e tassi competitivi lo rende un'opzione interessante per coloro che cercano stabilità e rendimenti competitivi.

La seconda emissione

La seconda emissione del BTp Valore si concluderà venerdì prossimo, 6 ottobre, salvo chiusura anticipata. L'interesse finora dimostrato da parte degli investitori sottolinea la fiducia nel prodotto e nell'economia italiana. Con una domanda così solida, sembra che il BTp Valore possa contribuire in modo significativo al finanziamento delle attività e degli investimenti futuri. Resta da vedere come si svilupperà la sua performance nei prossimi giorni, ma finora, sembra essere un successo per il mercato dei titoli di stato italiani.