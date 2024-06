Computer e algoritmi in portafoglio. Questo Hi-Tech vale una scommessa

Pur tra inevitabili alti e bassi, la rivoluzione digitale prosegue perché l’uso quotidiano di smartphone, pc, tablet e Internet è destinato a diffondersi sempre di più. Tuttavia, nel corso del tempo, le prospettive di specifici segmenti della tecnologia possono cambiare e, con esse, anche quelle per gli investitori. Ecco di seguito quattro temi hi-tech ancora caldi su cui puntare.



INTELLIGENZA ARTIFICIALE

La conferma che il trend dell’intelligenza artificiale (IA) è soltanto all’inizio arriva dai ricavi di Nvidia aumentati di oltre il 200% negli ultimi due trimestri, spinti dalla richiesta di processori per l’IA. Nel 2023 le applicazioni maggiormente adottate in questo ambito dalle aziende sono state l’automazione dei processi robotici, la computer vision, i natural language models e gli agenti virtuali. In prospettiva, secondo una recente stima, il valore del mercato dell’IA salirà a 946 miliardi di dollari entro il 2030 e sarà trainato maggiormente dal segmento del machine learning (apprendimento e aggiornamento automatico), dell’IA generativa (quella in grado di generare testo, immagini, video, musica o altri media in risposta a delle richieste) e delle applicazioni specifiche per la robotica. Le prospettive sono rosee anche in Borsa dove questo segmento dovrebbe crescere nei prossimi 5 anni ad un ritmo del 12-15% medio annuo.



CLOUD COMPUTING

Il cloud computing è il pilastro dell’attuale transizione digitale. Risulta infatti conveniente affidarsi alle aziende di servizi cloud per assicurarsi software sempre aggiornati e protetti invece che pianificare ingenti investimenti in strutture e infrastrutture informatiche interne. Il mercato mondiale del cloud dovrebbe registrare un tasso di crescita medio annuo 2022-2030 del 15-16%, attestandosi a 1.150 miliardi di dollari di valore a fine periodo. Secondo gli analisti di Borsa il segmento delle aziende attive nel cloud computing (Google, MIcrosoft, Amazon), dovrebbe crescere tra l’8% e il 10% in media all’anno nei prossimi 5 anni.



CYBERSECURITY

In un ecosistema digitale in rapida evoluzione è necessario contrastare gli hacker. Da un lato gli investimenti pubblici e privati nelle tecnologie di sicurezza dovranno difendere le infrastrutture critiche. Dall’altro i progressi dell’intelligenza artificiale renderanno sempre più difficile per gli utenti distinguere se si ha a che fare con altri esseri umani o delle macchine. Il risultato è che il mercato globale della cybersecurity, valutato a 222 miliardi di dollari nel 2022, dovrebbe triplicare entro il 2030. A livello azionario, il settore è stimato crescere del 10-12% medio annuo nei prossimi 5 anni.



BLOCKCHAIN

Sebbene sia conosciuta come la tecnologia alla base dei bitcoin, la blockchain sarà il driver principale dell’evoluzione di una serie di processi innovativi. Nei prossimi anni tutti avranno un portafoglio virtuale (wallet) di criptovalute per svolgere attività che oggi si svolgono con contanti o transazioni bancarie.

Si stima che il mercato globale Blockchain nel 2030 avrà un valore tra i 1.400 e i 1.760 miliardi di dollari.Per chi intende invece investire in Borsa per partecipare a questo trend le aspettative sono per un progresso medio annuo tra il 7% e l’8%.