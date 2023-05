Energia, l’Italia al primo posto in Europa per contatori intelligenti

La tecnologia al servizio dell'energia per consumare in modo consapevole e responsabile. Sono i contatori intelligenti, detti anche Smart Meter, che consentono di monitorare le singole utenze o interi edifici ed efficientano il consumo di energia portando benefici sia per gli utenti, che saranno più consapevoli dei propri consumi e ricevere bollette meno pesanti, sia agli operatori che potranno migliorare la rete e individuare eventuali perdite con maggiore celerità.

"La transizione ecologica e il suo portato di sistemi e soluzioni per una produzione e un uso più razionale dell’energia possono beneficare di ogni tecnologia che contribuisca a contenerne i consumi", ha detto a Diego Pellegrino, portavoce di Arte, Associazione di Reseller e Trader dell’Energia, "è questo il caso, ad esempio, dei contatori intelligenti che sempre più si stanno diffondendo anche nel nostro Paese, anche grazie alle recenti normative introdotte, da parte ultima quelle del Consiglio dei Ministri del Ddl concorrenza".

Secondo i dati di Arte, l’Italia oggi occupa la posizione di testa tra i Paesi del vecchio continente che hanno intrapreso il piano di sostituzione dei contatori con quelli di ultima generazione, avendo iniziato questa transizione già nei primi anni del 2000. "Un risultato importante raggiunto anche grazie all’impegno di operatori grandi e piccoli e della collaborazione attiva della rete dei consumatori, che siano piccoli utenti o grandi imprese", ha aggiunto Pellegrino.

Si tratta di un passo avanti verso una sostenibilità energetica concreta e misurabile che si basa sul livello di innovazione tecnologica conseguita dalle aziende italiane che operano nel campo e che anche in questo modo contribuiscono a salvaguardare l’Ambiente e a contenere i consumi, a beneficio di tutti. "Noi operatori del settore siamo contenti quando ci sono passi in avanti per migliorare il sistema di fornitura dell’energia nel nostro Paese e saremo sempre a disposizione per inserire ed utilizzare nuovi strumenti e nuove tecnologie per consentire ai nostri clienti un effettivo risparmio", ha concluso Pellegrino.