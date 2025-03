Fincantieri torna in utile nel 2024

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 2024 si chiude con una svolta decisiva per Fincantieri che torna a registrare un utile netto dopo cinque anni, segnando un anno di forte crescita e consolidamento. L'azienda ha infatti riportato un utile netto di 27 milioni di euro, un deciso cambio di rotta rispetto alla perdita di 53 milioni di euro dell'anno precedente. Anche l'Ebitda ha mostrato una crescita significativa, salendo del 28% a 509 milioni di euro, con un margine Ebitda del 6,3%, in miglioramento rispetto al 5,2% del 2023.

Sul fronte della posizione finanziaria, il passivo si è ridotto sensibilmente: la posizione finanziaria netta, che nel 2023 era negativa per 2.271 milioni di euro, è migliorata fino a raggiungere i -1.281 milioni di euro, anche grazie all'aumento di capitale. Un altro dato chiave è il backlog totale, che ha toccato i 51,2 miliardi di euro, a conferma della solidità della strategia aziendale. L'utile netto dell'esercizio 2024 sarà destinato per il 5% a riserva legale e la restante parte a riserva straordinaria.

Folgiero: "Un anno molto positivo, frutto della nostra visione industriale"

A commentare i risultati è stato l'amministratore delegato e direttore generale Pierroberto Folgiero, che ha evidenziato il successo della strategia adottata. "Il 2024 è stato un anno molto positivo per Fincantieri, che raccoglie i primi frutti della nostra strategia e visione industriale. Il ritorno all'utile, con un anno di anticipo rispetto alle previsioni del piano industriale, ne è una chiara dimostrazione", ha dichiarato. In un contesto geopolitico caratterizzato da complessità e sfide, Folgiero ha sottolineato l'importanza dell'esecuzione operativa e dello sviluppo commerciale come elementi chiave per mantenere la leadership in un settore in costante evoluzione. "Abbiamo dimostrato disciplina operativa e il mercato continua a riporre fiducia nella nostra capacità di offrire soluzioni solide e innovative" ha aggiunto.

Settori di business in crescita

Il 2024 ha visto un forte sviluppo nei principali settori di business di Fincantieri. Shipbuilding: Il settore ha registrato nuovi ordini per un valore di 13,2 miliardi di euro, più del triplo rispetto al 2023. Un risultato trainato soprattutto dal segmento delle navi da crociera, con importanti accordi siglati con Carnival Corporation & plc per tre nuove navi e con Norwegian Cruise Line Holdings per sei unità di nuova generazione. Anche nel comparto difesa ci sono stati sviluppi significativi, con la firma di contratti per un nuovo pattugliatore e due fregate Fremm "Evolution" per la Marina Militare Italiana.

Offshore e Navi Speciali: La divisione ha visto un incremento dei ricavi di oltre il 28%, raggiungendo 1,37 miliardi di euro. La crescita è stata alimentata dal posizionamento nel mercato delle energie rinnovabili, con un focus sulle navi per il supporto all'eolico offshore. La controllata norvegese Vard ha firmato ordini per diverse unità Csov (Commissioning Service Operation Vessel).

Sistemi, Componenti e Infrastrutture: Questo segmento ha registrato una crescita del 36,2%, con ricavi pari a 1,5 miliardi di euro. La spinta è arrivata dal consolidamento del gruppo Remazel e dalla crescita nei settori meccanico, elettronico e infrastrutturale.

Un backlog solido e nuovi ordini record

Il 2024 è stato un anno di forte espansione per Fincantieri anche dal punto di vista commerciale. La società ha acquisito ordini per un totale di 15,4 miliardi di euro, più del doppio rispetto al 2023, con un book-to-bill ratio pari a 1,9x. Il backlog complessivo, che ha raggiunto i 51,2 miliardi di euro, assicura alla società circa 6,3 anni di lavoro basandosi sui ricavi attuali.

Obiettivi per il 2025

Guardando al futuro, Fincantieri ha già delineato le previsioni per il 2025, con obiettivi ambiziosi

che includono ricavi attesi a circa 9 miliardi di euro, Ebitda margin superiore al 7%, rapporto di indebitamento (Pfn/Ebitda) in linea con il 2024, utile netto positivo. A Piazza Affari Fincantieri cede l’1,8% a 10,9 euro.