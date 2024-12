La giornata in Piazza Affari

Ascolta ora 00:00 00:00

Piazza Affari ha chiuso in rialzo la settimana a ranghi ridotti delle festività del Natale ed è maglia rosa in Europa, con l’indice Ftse Mib che ha guadagnato l’1,2% a 34.160. Sul listino hanno brillato Stm (+2,2%), Moncler e Stellantis (entrambe +2%). Tra gli energetici a maggior capitalizzazione in evidenza Eni (+1,9%) ed Enel (+0,71%). Bene le banche con Unicredit (+1,6%), Fineco (+1,4%), Intesa Sp (+1,1%), Bpm (+1,9%), Mps (+1,4%) e Bper (+0,90%). Guadagni anche per Tim (+1,6%) e Ferrari (+1,6%). Perdite invece per Amplifon (-2,7%), Buzzi (-0,83%) e Diasorin (-0,21%). Da notare che la performance positiva delle banche europee arriva mentre il comparto si avvia a chiudere un 2024 da “maglia rosa“.

Questo senza dimenticare che, negli Stati Uniti, alla Vigilia di Natale è emerso che le associazioni che rappresentano le banche e le imprese statunitensi hanno deciso di fare causa alla Federal Reserve per gli stress test annuali. Un tema di interesse anche in Europa.