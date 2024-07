Investire in Francia (aspettando Marine Le Pen): quattro opportunità

Ascolta ora 00:00 00:00

La Francia è vicina ed è presumibile che qualche investimento retail sia finito oltralpe. È vero che “il denaro non dorme mai” (come sentenziava Gordon Gekko), quindi non si fa problema se è vicino o lontano dalla poltrona di casa, ma è certo che le interdipendenze tra Italia e Francia non sono poche, né sul fronte dell’economia, né su quello della finanza.

Quello che sta accadendo nella politica francese può indurre a qualche "attenzione" da parte di chi ha scelto imprese francesi, o titoli di debito francesi, per diversificare il proprio portafoglio? In attesa di conoscere l’esito del ballottaggio di domenica, e quindi prima di sapere che fine farà il governo francese - maggioranza alla destra? coabitazione? -

facciamo una riflessione sulle opportunità e sui rischi di puntare alla Francia per fare portafoglio.

Quattro opportunità di investimento

Settore tecnologico e innovazione

La Francia è nota per il suo forte ecosistema tecnologico e di start-up. Parigi, in particolare, è diventata un hub per l’innovazione, grazie a politiche di sostegno e incentivi fiscali per le imprese tecnologiche. Il nuovo governo potrebbe continuare a sostenere questo settore, creando ulteriori opportunità per gli investitori in tecnologia, intelligenza artificiale e fintech.

Va inoltre detto che l’Europa quota relativamente a sconto rispetto agli States, in termini di rapporto prezzo/utili. Ciò potrebbe rendere le società ad alta tecnologia quotate nel Vecchio Continente relativamente più interessanti di quelle oltre oceano. Energie rinnovabili

L’impegno della Francia per la transizione energetica è un altro punto di forza. Il paese sta investendo massicciamente nelle energie rinnovabili (e sul nucleare) con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Un governo che favorisce politiche verdi potrebbe accelerare ulteriormente questi investimenti, rendendo il settore delle energie rinnovabili particolarmente attraente per gli investitori. Al contrario se l’obiettivo green dovesse essere “sbiadito” potrebbe essere utile uscire da alcune posizioni. Settore immobiliare

Il mercato immobiliare francese, soprattutto nelle grandi città come Parigi, Lione e Marsiglia, continua ad essere robusto. Le politiche governative in materia di edilizia residenziale e commerciale, insieme a tassi di interesse favorevoli, potrebbero rendere il settore immobiliare un’opzione interessante per gli investitori. Il real estate in Francia (in alcune città francesi) somiglia a quello londinese. Prezzi altissimi. Molta domanda, offerta limitata. Buone opportunità di rendimento, a fronte di investimenti non modesti Titoli di Stato

I titoli di stato francesi sono considerati una delle opzioni di investimento più sicure nel contesto europeo. La Francia, essendo uno dei paesi più grandi e stabili economicamente dell’Unione Europea, offre ai suoi investitori una garanzia di stabilità e solidità. Tuttavia, negli ultimi anni si sono verificate alcune tendenze che potrebbero influenzare il mercato dei titoli di stato francesi. L’aumento del debito pubblico e l’instabilità politica potrebbero mettere a rischio la fiducia degli investitori. È quindi fondamentale analizzare attentamente le tendenze attuali per prendere decisioni di investimento informate.

A cosa prestare attenzione

Bisogna stare attenti all’incertezza politica incipiente e a una caratteristica forte dell’economia francese: l’alta fiscalità.