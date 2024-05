Investire sul futuro

Un paio di giorni fa mi è capitato tra le mani un vecchio album fotografico di famiglia. Ho cominciato a guardare quelle immagini che facevano parte del mio passato e mi sono ritrovato a vivere e a ridere di un tempo completamente diverso rispetto a oggi. Era un tempo che non riconoscevo più, non riconoscevo me stesso, gli abiti che indossavo, la macchina che guidavo. Era un tempo così lontano che mi faceva comprendere quanto diversa fosse la vita allora.

Ho allora fattp un gioco, ho preso una fotografia più recente, una di quelle di questo periodo, recuperata direttamente dall’archivio del cellulare e l’ho confrontata con quella del passato.

Così ho cominciato a immaginare come sarà il mondo in cui vivremo tra 10 anni.

Ma quanto saranno veloci dal punto di vista della rivoluzione che stiamo vivendo? Quarant’anni fa, non c’erano le intelligenze artificiali, neppure personal computer o cellulari capaci di avere all’interno di loro stessi un intero centro commerciale. E come sarà domani? Diverso da oggi sicuramente, molto diverso. Le macchine che guideremo oggi non le riconosceremo più rispetto a quello che avremo a disposizione. Saranno diversi i vestiti che indosseremo, sarà diverso il mondo perché il mondo tende a progredire sistematicamente. Il mondo tutto quanto assieme non sta mai fermo. Miliardi di persone si svegliano ogni giorno e fanno in modo che nel momento in cui il mondo stesso sta girando girino anche le loro vite . E questo produce attività, crescita, reddito e ricchezza.

Allora oggi investireste sul passato o sul futuro? E se in quella fotografia del passato avessimo potuto vedere quella del futuro quanto avremmo investito su tutto quello che abbiamo a disposizione oggi? Volete immaginare il futuro? Guardate il passato.