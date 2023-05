La magia del Sequential sulle azioni Brembo e Ferrari

Cos’ha in comune il Sequential di Thomas Demark con la serietà che dovrebbe contraddistinguere i mercati finanziari? In realtà molto! Infatti il Sequential di Thomas Demark, uno dei più grandi analisti tecnici esistenti, è un indicatore ciclico che va ad identificare un punto di esaurimento di un presunto ciclo naturale che esiste in ciascun movimento di prezzo dei mercati finanziari. Stiamo parlando di un meccanismo molto flessibile che sostanzialmente va a disegnare una specie di uncino e ritiene che alla fine di questo uncino sarà presente una inversione di tendenza. E’ un meccanismo che funziona? Sì funziona perché segue una logica mean reverting; ogni cosa che sale prima o poi scende.

Veniamo ora ai due grafici del Sequential sulle azioni Brembo e Ferrari:

Possiamo notare come sull’azione Brembo il prezzo sia arrivato a 13€ dopo aver segnato per un periodo 12€, prolungando così il segnale di vendita in tutta la fase rialzista del trend, mentre su Ferrari il segnale di vendita sulle barre mensili risulta essere più nitido chiudendo sulla barra del 13, chiusura che su Brembo non è ancora avvenuta ma diamo per scontato che in futuro vada a rompere i massimi. Entrambe le azioni hanno rotto il loro pattern naturale di ritracciamento e pensiamo che puntino al rialzo. Questa dinamica risulta essere più evidente sul daily di Brembo, dove si può già dare per scontato che le azioni tornino sul massimo della tredicesima barra in quanto vediamo che c’è una grande accumulazione di volumi. Su Ferrari la dinamica è meno evidente ma il segnale sulla tredicesima barra rimane comunque forte e pulito.

