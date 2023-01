Sono le attese degli operatori che sono state uguale all’inflazione o l’inflazione è stata uguale alle attese? La domanda non è stupida come sembra perché le une si adattano all’altra e viceversa per cui come diceva quel saggio alla fine non si distinguono più. L'inflazione negli Stati Uniti è diminuita a dicembre per il sesto mese consecutivo dopo un picco di metà 2022, quando la Federal Reserve ha aumentato in modo aggressivo i tassi di interesse e l'economia ha mostrato segni di rallentamento che molti interpretano come l’inizio di una recessione di cui si vede la coda ma non le corna.

L'indice dei prezzi al consumo, una misura di ciò che i consumatori pagano per beni e servizi, è aumentato del 6,5% il mese scorso rispetto all'anno precedente, in calo dal 7,1% di novembre e ben al di sotto del picco del 9,1% di giugno. L'IPC core, che esclude i prezzi assai volatili dell'energia e dei generi alimentari, è salito del 5,7% a dicembre rispetto all'anno precedente, in calo rispetto al 6% di novembre. L’inflazione sta davvero abbassando la testa dopo l'impennata dello scorso anno? Purtroppo alla fine la FED fa quello che le pare e quindi chiedersi questa domanda è solo cercare metà della risposa. Ma i mercati anticipano e quindi sognano.

Quali sono le migliori azioni italiane per momentum? Cioè interpretando solo i grafici e cercando quelle azioni che svettano nel cielo?

Di seguito una selezione dalla mia buy list personale:

AMPLIFON: congestione lunga, se rompe 29,60 vola

ANIMA HOLDING: si sta arrampicando bene, da prendere se storna

AZIMUT: era da prendere quando ha negato il ribasso del 15 dicembre chiudendo il giorno dopo sopra i massimi con volumi monstre. Ora è troppo tardi e dobbiamo aspettare che ritracci

BANCA GENERALI. Ottimo visto che oggi ha rotto il tetto della congestione e dovrebbe volare

BREMBO: funzionano bene le trendline

BRUNELLO CUCINELLI: sul fondo della congestione, dovrebbe ripartire

ECOSUNTEK: mi hanno chiamato diversi lettori chiedendo cosa fare dopo che l’abbiamo segnalata. Da vendere se domani chiude sotto il minimo di oggi e comunque scricchiola ed è bene cercare di vendere a lotti diversi

ITALIAN WINE BRANDS: congestione lunga e quindi spalla rialzista in break out. Deve salire

MONCLER: rettangolo di congestione l’ha rotto e deve salire

PORTOBELLO: l’azione del mese, siamo ancora dentro con il 50% e deve salire

REPLY: sul fondo di una congestione se si apprezza di un +10 ha cambiato tendenza

