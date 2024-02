Nagel: "Servono modifiche al Ddl Capitali". Ma scorda la prassi anglosassone

È tempo di bilanci per Mediobanca, che stamattina ha presentato i conti del primo semestre dell'esercizio 2023-24 con un utile netto pari a 611 milioni di euro, in aumento di 10 punti percentuali rispetto all'anno precedente, ricavi a 1,7 miliardi (+4%) e utili per azione di 0,72 euro. I mercati hanno reagito finora con prudenza (+0,23 a Piazza Affari). L'istituto ha annunciato una "robusta generazione di capitale, con un coefficiente Cet 1 al 15,3%", e una "remunerazione degli azionisti in crescita, con payout cash al 70% a cui si sommerà il completamento dell'esecuzione del piano di riacquisto di azioni proprie per 200 milioni".

" Nel commentare – ha dichiarato l'amministratore delegato di Mediobanca Alberto Nagel – i risultati del semestre, che sono stati solidi e in crescita, mi preme far notare la dirittura di marcia ovvero il fatto che i risultati non solo sono in miglioramento ma rappresentano l'implementazione della nuova visione del gruppo con il nostro piano: una crescita forte e molto efficiente nella generazione e nell'assorbimento del capitale ".

Nagel ha poi proseguito la call con la stampa per la presentazione dei risultati finanziari rispondendo a una domanda sul Ddl Capitali, la riforma della Borsa approvata prima dal Senato e poi dalla Camera dei Deputati. Al manager è stato chiesto in particolare un parere sull'articolo della legge che cambia le modalità di elezione dei consigli di amministrazione delle società quotate. Secondo Nagel, la cui lista è stata nominata nell'ultima assemblea dei soci lo scorso ottobre, il Ddl Capitali così per com'è stato concepito necessiterebbe di correttivi.