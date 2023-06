Btp Valore: "La partita si gioca sull’affidabilità del nostro paese"

Il nuovo BTP Valore, pensato per i piccoli risparmiatori, è un’emissione che ricalca il modello Giapponese: tanto debito ma in mano ai propri cittadini al fine di tutelare gli interessi del paese.

L’analista finanziario indipendente, Andrea de Gaetano, intervenuto a GiornaleRadio.it, ha innanzitutto sottolineato la bontà dello strumento: “Un titolo emesso con l’idea di trattenere gli investitori fino alla scadenza del bond, la struttura step-up e il premio fedeltà, che genera un rendimento del 3,75% , lo rende più appetibile rispetto al BTP tasso fisso che fornisce invece un rendimento del 3,40%”.

Accanto ai pregi l’analista mette in guardia su quelli che possono essere i rischi in cui si può incorrere nell’acquisto di questi titoli: “La partita si gioca sull’affidabilità del nostro paese. L’Italia in questa fase, nonostante le mille voci sui giornali, sta registrando una espansione di PIL – migliore anche della Germania -e questo può tranquillizzare; tuttavia, una fetta di credibilità si giocherà nel mondo in cui il nostro paese spenderà i fondi PNRR.”

La durata di 4 anni è una buona via di mezzo che mette al riparo dalle oscillazionii

Un fattore da tenere in considerazione riguarda la durata del titolo che si intende acquistare. Il rialzo dei tassi in questo periodo rimane un’incognita importante soprattutto per i titoli decennali “Da un lato si pensa che i tassi tendano ancora a salire e capire quando si fermeranno risulta difficile. Il rendimento generato da questo Btp è accettabile sui 4 anni, se dovessimo invece guardare a un bond di durata maggiore si rischia di avere un’oscillazione di prezzo importante, un bond troppo corto invece potrebbe portare a un beneficio nell’immediato, ma subito ci si troverebbe punto a capo con l’incertezza su dove investire.”

Dal punto di vista pratico il consiglio, dunque, è capire cosa ci si aspetta dall’andamento dei tassi e scegliere di conseguenza. Nell’incertezza del mercato un titolo a 4 anni rimane una buona via di mezzo che mette al riparo dalle oscillazioni.

Il nuovo BTP Valore è sottoscrivibile presso uffici postali, banche e home banking (se abilitato all’acquisto di strumenti finanziari). A prescindere dalla propria propensione al rischio rimane un prodotto interessante nel panorama europeo, tuttavia, avverte De Gaetano: “l’investimento minimo di 1000 lo rende certamente abbordabile e appetibile ma bisogna prestare attenzione ai costi di deposito titoli e rivendita, chiedete e capite sempre le condizioni che la banca vi propone”.