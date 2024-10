Oro meglio di Wall Street, i "lingottini" a ruba negli Usa

Ascolta ora 00:00 00:00

La brama di oro cresce a dismisura tra gli investitori. L’attivismo delle banche centrali nel tagliare i tassi e le tensioni geopolitiche stanno spingere in alto le quotazioni che si sono portare a nuovi livelli record sopra i 2.700 dollari l’oncia. In questo 2024 il metallo giallo segna un aumento di valore di oltre il 30%, facendo meglio rispetto ai mercati azionari (S&P 500 segna +22%, il Ftse Mib +16%).



Per gli analisti la tendenza rialzista sull’oro è destinata a continuare. «Con le persistenti preoccupazioni per le esigenze di finanziamento degli Stati Uniti e il loro impatto sul mercato dei titoli di Stato americani, il metallo giallo potrebbe diventare l'ultimo bene rifugio percepito», rimarcano gli esperti di Bank of America, che indicano per l’oro un target price di 3.000 dollari all’oncia.



«Con una Fed accomodante, l'instabilità geopolitica in corso e gli acquisti sostenuti delle banche centrali, vedere l'oro raggiungere i 3.000$ entro la fine dell'anno è possibile», è l'indicazione di Ricardo Evangelista, analista di ActivTrades. Gli Etf con sottostante oro fisico hanno segnato il loro quinto mese consecutivo di afflussi netti a settembre, attraendo 1,4 miliardi di dollari (dati del World Gold Council, Wgc), con la domanda più sostenuta arrivata dagli investitori statunitensi. Le partecipazioni degli investitori in Etf sull'oro generalmente aumentano quando i prezzi dell'oro salgono, e viceversa.



Altro indizio della domanda record in arrivo dagli Stati Uniti è il successo dell’esperimento fatto da, Costco. La catena retail di superstore è infatti diventata un improbabile punto di riferimento per gli appassionati di metalli preziosi. A fine del 2023 Costco ha iniziato a offrire lingotti d'oro da 1 oncia agli acquirenti online, una mossa che ha rapidamente guadagnato popolarità con una domanda così alta che ha messo in difficoltà Costco a soddisfare le richieste. Circa il 77% dei punti vendita Costco che immagazzinano lingotti d'oro segnalano l'esaurimento delle scorte all'inizio di ottobre, stando a un recente sondaggio condotto da Bloomberg.

L’interesse degli investitori retail statunitensi si va ad aggiungere ai tradizionali motivi del rialzo dell’oro, dalla discesa dei tassi di interesse agli acquisti da parte delle banche centrali che vogliono diversificare le riserve dal dollaro e la ricerca di un “porto sicuro” in una situazione di crescenti incertezze di natura geopolitica.