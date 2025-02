Il prezzo del cacao crolla ai minimi da tre mesi

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mercato del cacao sta vivendo un momento di forte volatilità, con i prezzi che continuano a scendere dopo i picchi record raggiunti nelle scorse settimane. I future sul cacao a New York hanno registrato un calo del 7% ieri, scendendo a circa 8.500 dollari per tonnellata, un livello che non si vedeva da tre mesi. Questo crollo è stato trainato dai warning lanciati dai giganti del cioccolato Hershey e Mondelez, che hanno segnalato un rallentamento della domanda globale di cacao, direttamente collegato ai rincari record degli ultimi mesi.

Le preoccupazioni dei produttori

Hershey, uno dei principali produttori di cioccolato al mondo, ha recentemente annunciato di essere costretto a riformulare le ricette dei suoi prodotti, sostituendo parte del cacao con altri ingredienti a causa degli alti costi. Anche Mondelez International, la società madre di marchi come Cadbury, ha espresso preoccupazioni simili. Il Cfo dell’azienda, Luca Zarmella, ha dichiarato che si stanno già osservando segnali di un calo del consumo di cacao, in particolare in regioni come il Nord America.

Queste dichiarazioni hanno ulteriormente alimentato le preoccupazioni degli investitori, contribuendo al crollo dei prezzi. Il calo della domanda, unito alle prospettive di un miglioramento dell’offerta in Africa occidentale, ha spinto molti operatori di mercato a liquidare le proprie posizioni lunghe.

Il ruolo dell’Africa occidentale

L’Africa occidentale, in particolare Costa d’Avorio e Ghana, rappresenta oltre il 60% della produzione mondiale di cacao. Le recenti piogge nella regione hanno migliorato le condizioni per la crescita degli alberi di cacao, alimentando le speranze di un raccolto intermedio più abbondante tra aprile e settembre. Tuttavia, il ministro dell’Agricoltura della Costa d’Avorio ha avvertito che la produzione per la stagione 2024/25 potrebbe rimanere vicina ai livelli deludenti della scorsa stagione a causa delle condizioni meteorologiche avverse e delle malattie delle colture.

Nonostante un aumento del 17% nelle spedizioni di cacao ai porti rispetto all’anno scorso, il ritmo di crescita è rallentato rispetto al +35% registrato a dicembre. Questo scenario continua a mantenere il mercato in uno stato di incertezza.

Le sfide per Hershey e Mondelez

Hershey e Mondelez si trovano ad affrontare pressioni significative sui costi di produzione. Hershey, in particolare, ha cercato di assicurarsi una maggiore fornitura di cacao attraverso la Borsa di New York, richiedendo l’approvazione per acquistare oltre 90.000 tonnellate metriche di cacao. Questa mossa riflette le difficoltà legate alla carenza globale di cacao, che ha spinto i prezzi a livelli record.

Mondelez, d’altra parte, ha rivisto al ribasso le previsioni di utile per il 2025, prevedendo un calo del 10% rispetto alle stime degli analisti. L’azienda ha citato i costi elevati del cacao e la debole domanda come principali fattori di pressione.