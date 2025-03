Rally del settore difesa in Europa, su aspettativa aumento spesa. Leonardo regina di Piazza Affari

Ascolta ora 00:00 00:00

Scatto in avanti delle azioni del settore difesa in Europa, tra cui l’italiana Leonardo a Piazza Affari. L’aumento è alimentato dalle aspettative di maggiori investimenti per la difesa da parte dei paesi europei, dopo l’incontro controverso di venerdì tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e il vertice di Londra alla Lancaster House organizzato dal primo ministro inglese, Keir Starmer, e dedicato alla situazione in Ucraina. Ieri la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha sottolineato l'urgenza di "riarmare l'Europa", annunciando la possibile proposta di un piano in tal senso al prossimo Consiglio europeo in agenda il prossimo 6 marzo.

Si fa più probabile, dunque, l’ipotesi che i leader europei decidano nei prossimi mesi di innalzare il bilancio della difesa della Nato al 3,5% del Pil, al fine di potenziare le proprie capacità difensive, cercando di essere meno dipendente dallo scudo statunitense. In questo contesto geopolitico, i titoli del comparto difesa in Europa sono scattati in avanti questa mattina, fin dai primi minuti di contrattazione in Borsa. In questo momento, a Parigi il colosso Thales balza di oltre l’11%, a Francoforte Rheinmetall, la maggiore industria tedesca nel campo degli armamenti, vola con +12%, a Stoccolma Saab avanza di quasi il 10% e a Londra Bae System guadagna oltre il 13%. Bene anche l’italiana Leonardo che a Piazza Affari mostra un solido +11% passando di mano a 42,99 euro, dopo aver toccato un nuovo massimo storico a 45,43 euro. Probabile un movimento correttivo sul titolo nel brevissimo termine, secondo gli analisti, ma le prospettive di medio-lungo termine sono rialziste.

“La tendenza rialzista è indubbiamente forte e potrebbe perdurare nel tempo soprattutto in caso di nuovo aumento delle tensioni geopolitiche”, afferma Filippo Diodovich, senior market strategist di IG Italia, commentando il movimento odierno. Leonardo potrebbe non essere però l’unica azione italiana a beneficiare di questo contesto geopolitico. Altre società esposte al settore della difesa sono Fincantieri, considerando la recente acquisizione della linea di business Underwater Armaments & Systems (Uas, sistemi e armamenti sottomarini) di Leonardo.

Non per niente, l’azione Fincantieri segna un rialzo del 4,6% a Piazza Affari. Bene anche Avio (+9%), che opera nel settore dei lanciatori e della propulsione applicata a sistemi di lancio, missili e satelliti, e i cui ricavi, per il circa 14%, sono legati anche al settore difesa.