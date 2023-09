Se la Borsa scende… No panic! Rispettate gli stop loss

La Borsa è destinata a scendere…

Quando si prospetta tale scenario si crea il panico generale e spesso gli investitori mi chiedono se è meglio vendere e la mia risposta è sempre e solo una; non lo so!.

Questa mia risposta è data dal fatto che se la Borsa scende nessuno di noi sa fino a che livello scenderà; la mia impressione è che si tratti di un rintracciamento momentaneo che non andrà ad influire negativamente sullo scenario crescente o lateral-crescente dei mercati azionari.

Quindi il consiglio evergreen che mi sento di dare a tutti è: no panic e rispettate gli stop loss !

Ne approfitto per invitare tutti coloro che volessero vedermi dal vivo, mercoledì 29 novembre 2023 in quel di Bologna dalle ore 19.30 alle ore 21.30, sarò nella veste di Arlecchino di Borsa! Terrò infatti un seminario su come selezionare i migliori titoli (azioni, obbligazioni, commodities, forex e qualsiasi altro strumento dell'universo finanziario) con un semplice click, andando a ridurre il tempo e aumentando l'efficienza della vostra analisi finanziaria.

Come potete vedere dal grafico giornaliero ritroviamo il canale crescente che ad un certo punto è stato rotto con la creazione di un movimento laterale culminato con un triangolo che è stato anch’esso rotto. Come possiamo vedere, a seguito della rottura, abbiamo la proiezione dell’altezza del triangolo dal punto di rottura che ci restituisce un livello di prezzo a circa 4060$.

Secondo il mio parere a quel livello non ci si arriva perché abbiamo una resistenza molto forte che fungerà da supporto e già da lunedì è probabile che ci sarà un rimbalzo.

Il consiglio principale rimane sempre uno: rispettare gli stop loss, sempre.

